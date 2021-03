Adina Valean, despre certificatul verde: "Vrem sa fie gata incepand cu 1 iunie. Statele membre nu vor putea restrictiona accesul cetatenilor"

Certificatul verde, gata in luna iunie

"Nu este un pasaport. Este un document unic european, o dovada pentru o situatie in care un cetaten al unui stat membru se poate afla - daca are un vaccin facut, daca are un test PCR negativ, daca a trecut prin boala si are imunitate naturala", a spus Valean la Digi24. "In momentul de fata, cetatenii din Romania stiu ca atunci cand merg si fac vaccinul, primesc un certificat de vaccinare, sunt introdusi intr-o baza de date nationala.Cand fac un test PCR, primesc o dovada a rezultatului. Aceste documente in Romania si in alte tari arata complet diferit si atunci cand cineva circula dintr-un stat in altul sunt probleme. Comisia propune standardizare pentru a nu mai intalni situatii in care se solicita acest tip de documente si, daca nu corespund sau se cer elemente care nu sunt cuprinse in acele documente, poate fi intors din drum", a explicat ea."Noi vrem sa fie gata incepand cu 1 iunie, e pentru vacanta de vara inclusiv. Raspundem unor lucruri care se intampla deja in state membre. Am auzit multe tari, in special cele care sunt destinatii turistice, vorbind despre introducerea unor cerinte gen certificat pentru ca oamenii sa nu mai stea in carantina sau sa poata face cu usurinta dovada unui test PCR negativ.Care vor fi cerintele sau restrictiile statelor membre pentru sezonul de vara ramane la latitudinea statelor membre, iar acest certificat digital verde face parte dintr-un pachet al Comisiei Europene care doreste sa ia si alte masuri ca sa obtina o relaxare a restrictiilor pentru sezonul de vara", a mai spus Valean. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, adeverinta electronica verde va constitui dovada ca detinatorul a fost vaccinat impotriva COVID-19 , a primit un rezultat negativ la testul de depistare a infectiei cu virusul SARS-CoV-2 sau s-a vindecat de COVID-19.Adeverintele vor fi disponibile gratuit, in format digital sau pe suport de hartie, si vor include un cod QR care sa le garanteze securitatea si autenticitatea.