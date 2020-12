Adina Valean, comisarul european pentru transporturi, a criticat blocarea traficului peste Canalul Manecii de catre Franta

"Am solicitat masuri proportionale si nediscriminatorii, precum si ridicarea restrictiilor ce afecteaza soferii de camion" a asigurat Adina Valean. Anterior, ea a scris pe Twitter : "Regret faptul ca Franta nu a urmat recomandarile noastre".Un punct de vedere respins de secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Clement Beaune, care a raspuns, tot pe Twitter, ca "am urmat exact recomandarile Comisiei Europene si suntem acum mai deschisi decat orice alta tara europeana dupa ce am lucrat impreuna cu autoritatile britanice la elaborarea unui protocol."Peste 50 de tari din intreaga lume au impus restrictii calatorilor din Regatul Unit dupa stirea referitoare la aparitiei unei variante mult mai contagioasa a virusului care provoaca COVID-19.Decizia autoritatilor franceze a avut insa cel mai mare impact, trenurile si feriboturile care traverseaza Canalul fiind suspendate timp de 48 de ore, ceea ce a provocat blocaje masive pe soselele din sud-estul Angliei."Peste 10.000 de soferi de camioane incearca sa se intoarca in Europa, alti cateva mii sunt deja in regiunea Dover cu masinile lor", a insistat Adina Valean."Am lucrat mult in ultimele zile pentru a elimina blocajele dintre cele doua tari europene. Ma bucur ca (aceste) camioane pot traversa din nou Canalul".Marti, Comisia Europeana a cerut statelor membre sa dea dovada de flexibilitate in ceea ce priveste interdictiile de intrare pentru persoanele provenind din Marea Britanie. Franta a acceptat ca soferii de camioane sa poata intra pe teritoriul sau daca fac dovada unui rezultat negativ la testul COVID-19."As dori sa multumesc autoritatilor britanice care au inceput sa efectueze aceste teste, cu o rata de 300 pe ora", a adaugat comisarul european pentru transporturi.CITESTE SI: