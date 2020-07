Adina Valean, despre aglomeratia din vama Kulata: Daca sunt cozi la frontiera, nu-i in regula ca autoritatile sa nu organizeze facilitati

"Noi ne-am ocupat in timpul crizei, chiar in varful ei, de instituirea coridoarelor verzi si a culoarelor verzi in granita, dar pentru transportul de marfuri. Pentru ca din punct de vedere al Comisariatului Transporturilor cu prioritate transportul marfurilor, lanturile de aprovizionare paneuropene, muncitorii critici, cei care trebuie sa deplaseze un camion sau un tren dincolo de frontiere, asta ne-a interesat. Acele culoare verzi din frontiere sunt pentru transporturi de marfuri. Dar nimic nu impiedica autoritatile care gestioneaza o frontiera comuna sa usureze aceasta trecere a frontierei. Pentru ca pot decide de exemplu in loc sa aiba dublu control, si intr-o tara si in cealalta, sa aiba un punct de control comun. Pot decide sa faca similar coridoarelor verzi coridoare pentru autoturisme, de exemplu. Nu e in regula, daca sunt cozi la trecerea in frontiera, ca autoritatile de la frontiera celor doua state sa nu organizeze, de exemplu, facilitati. Daca oamenii au de asteptat 12 ore pentru ca atat dureaza in frontiera respectiva totusi cred ca normal este sa li se asigure niste minime conditii de asteptare", a spus Adina Valean intrebata despre situatia de la granita dintre Bulgaria si Grecia si daca exista un mod de a fluidiza traficul la vama Ea a afirmat ca situatia este monitorizata, dar ca problema de la granita dintre cele doua state nu tine de autoritatile din transporturi."Acestea sunt lucruri pe care eu le monitorizez. Le-am ridicat acum, apropo de anumite frontiere, printre care Bulgaria si Grecia si in reteaua noastra de puncte de contact, ca sa vedem ce spun autoritatile de transport , dar nu e chiar la ei problema pentru ca e la autoritatile sanitare, autoritatile de frontiera si de interne din statele respective. Sunt sigura ca si Ministerul Afacerilor Externe din Romania a contactat pe cei similari din statele respective pentru a vedea exact ce se intampla. O granita, mai ales daca este o granita Schengen, cum este cea spre Grecia, Grecia este in Schengen, Bulgaria nu, presupune si un control suplimentar de documente. Acum si daca au introdus cumva testari privind virusul, daca au introdus declaratii suplimentare de completat, dureaza. Ce spun eu este ca totusi trebuie create niste conditii celor care asteapta astfel incat sa nu se transforme intr-un focar de risc pentru cei care asteapta sa treaca frontiera", a mai spus Adina Valean.Reprezentanta Comisiei Europene a organizat joi un dialog online pe tema "Calatorii in siguranta - vara 2020".Ministrul Afacerilor Externe ( MAE ) a atentionat, pe 3 iulie, cetatenii romani ca exista un singur punct de intrare in Grecia, din Bulgaria, pe cale terestra si trei puncte de iesire, dintre care doua pot fi inchise de autoritati , fara preaviz.Autoritatile elene au mentionat ca limitarea accesului turistilor pe cale rutiera printr-un singur punct de frontiera este explicata prin faptul ca punctul de frontiera Kulata-Promachonas este singurul dotat cu infrastructura tehnica pentru scanarea formularelor obligatorii pentru intrarea in Grecia.In aceste conditii cozile de la vama Kulata s-au intins pe cativa kilometri in ultima perioada.