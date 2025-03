Ilie Bolojan a decis. Administrația Prezidențială va publica lunar cheltuielile. "E o chestiune de transparență"

După ce a făcut publice cheltuielile zborurilor fostului președinte Klaus Iohannis, Ilie

Bolojan a decis să facă același lucru și pe perioada cât va fi el la Cotroceni.

Astfel, președintele interimar a anunțat, joi seara, 20 martie, că Administrația Prezidențială va publica lunar cheltuielile.

"Cred că Administrația Prezidențială poate să facă publice cheltuielile pe care le are. Asta vom face în perioada următoare", a precizat Bolojan, într-o conferință de presă, după ce a participat la reuniunea Consiliului European, la Bruxelles.

El a spus că acest demers reprezintă o chestiune de transparență.

"Am convenit cu colegii care gestionează acest tip de informații ca, pe de o parte, să clarificăm, printr-o Hotărâre de Guvern, toate aspectele legate de asigurarea transparenței cheltuielilor Instituției prezidențiale și, pe de altă parte, de luna viitoare să publicăm tot ceea ce se cheltuie lună de lună, de la începutul acestui an, în așa fel încât să existe o transparență a cheltuielilor Administrației Prezidențiale și să urmăm, cred eu, un model de bună practică, ce înseamnă că orice instituție publică trebuie să își facă publice cheltuielile, nu vorbesc de instituții care au un anumit secret de serviciu, dar cred că Administrația Prezidențială poate să facă publice cheltuielile pe care le are, pentru că funcționează ca o administrație de tip clasic și asta vom face în perioada următoare", a afirmat președintele interimar Ilie Bolojan.

