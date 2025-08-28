Robert Kennedy Jr. a demis-o pe directoarea principalei agenţii sanitare americane. „A refuzat să valideze directive periculoase şi să concedieze experţi” FOTO

Autor: Maria Popa
Joi, 28 August 2025, ora 09:00
322 citiri
Robert Kennedy Jr. a demis-o pe directoarea principalei agenţii sanitare americane. „A refuzat să valideze directive periculoase şi să concedieze experţi” FOTO
Susan Monarez Foto: Captură video/X/@MJTruthUltra

Casa Albă a confirmat miercuri, 27 august, demiterea directoarei principalei agenții sanitare din Statele Unite, ultima acțiune într-o luptă între acest om de știință și ministrul sănătății sceptic în privința vaccinurilor al lui Donald Trump.

Drama în trei acte care a agitat presa americană a început miercuri cu anunțul demisiei de către ministrul sănătății.

Însă Susan Monarez, care ocupa de mai puțin de o lună funcția de director al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), a negat rapid și l-a acuzat pe ministru că încearcă să o îndepărteze pentru a continua o politică „care pune în pericol viața a milioane de americani”.

„Susan Monarez nu este de acord cu programul președintelui”, a declarat Kush Desai, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, într-un comunicat transmis AFP. „Susan Monarez a refuzat să demisioneze, în ciuda faptului că a informat ministerul Sănătății despre intenția sa de a face acest lucru, iar Casa Albă a demis-o pe doamna Monarez din funcție.”

Responsabila „nu a demisionat și nu a primit nicio notificare din partea Casei Albe care să indice că a fost concediată”, au declarat mai devreme avocații acesteia într-un comunicat transmis AFP.

„Fiind o persoană integrată și dedicată științei, ea nu va demisiona”, au adăugat ei, acuzându-l pe ministrul sănătății Robert Kennedy Jr., contestat pentru pozițiile sale anti-vaccinare, că „instrumentalizează sănătatea publică în scopuri politice.”

Tot potrivit acestora, ministrul ar fi încercat să o îndepărteze pe Monarez după ce aceasta „a refuzat să valideze directive neștiințifice și periculoase și să concedieze experți.”

Cu câteva ore înainte, ministrul sănătății anunțase într-un scurt mesaj pe X că Monarez „nu mai era directoare” a CDC. „Îi mulțumim pentru serviciile sale devotate poporului american”, a adăugat acesta.

Vestea, relatată inițial de The Washington Post, survine în plină reformă a politicii americane în materie de vaccinare, la inițiativa lui RFK Jr.

„Ajunge!”, a reacționat Demetre Daskalakis, un înalt funcționar al CDC, pe X. Într-un mesaj lung, acesta și-a anunțat demisia, denunțând presiunile exercitate de noua administrație americană pentru „elaborarea de politici și documente care nu reflectă realitatea științifică.”

Potrivit mass-media americane, alți înalți responsabili ai agenției au făcut același lucru.

De la preluarea funcției, Robert Kennedy Jr. a inițiat o profundă reformă a agențiilor sanitare americane și a politicii de vaccinare a țării, concediind experți renumiți, restricționând accesul la vaccinurile împotriva Covid-19 sau tăind fondurile pentru dezvoltarea de noi vaccinuri.

Măsuri adesea luate împotriva consensului științific și criticate de experți externi.

Susan Monarez a fost confirmată la sfârșitul lunii iulie de Senatul american în fruntea CDC, una dintre agențiile sanitare aflate sub egida Ministerului Sănătății.

Sute de angajați și foști angajați ai agențiilor sanitare au semnat o scrisoare deschisă în care îl acuză pe RFK Jr. că îi pune în pericol prin răspândirea de informații false, în special despre vaccinuri.

#administratia trump 2, #demitere, #directoare, #agentie, #sanatate, #stiinta, #sistem sanatate SUA , #SUA
