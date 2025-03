Administraţia Trump a ignorat ordinul judecătoresc și a expulzat presupuși teroriști venezueleni: „Un judecător nu poate dirija mişcările unui avion”. A folosit legea din 1798 FOTO/VIDEO

Administraţia Trump a expulzat din SUA presupuşi membri ai unei bande venezuelene, în ciuda unui ordin judecătoresc care îi interzicea să facă acest lucru, precizând într-un comunicat că un judecător nu avea autoritatea de a bloca acţiunile sale, relatează Reuters.

Operaţiunea de expulzare a venit după un demers al judecătorului James Boasberg de a bloca utilizarea de către preşedintele Donald Trump a puterilor pe timp de război ale Legii Inamicilor Străini, din 1798, pentru a expulza rapid peste 200 de presupuşi membri ai Tren de Aragua, o bandă venezueleană care a fost legată de răpiri, extorcări şi omoruri la comandă.

„Un singur judecător dintr-un singur oraş nu poate dirija mişcările unui avion ... plin de străini terorişti care au fost expulzaţi fizic de pe teritoriul SUA”, a declarat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe.

Ea a spus că instanţa nu are „niciun temei legal” şi că instanţele federale nu au, în general, jurisdicţie asupra modului în care un preşedinte conduce afacerile externe.

Răsturnarea de situaţie a reprezentat o escaladare remarcabilă a provocării lui Trump la adresa sistemului de control şi echilibru al Constituţiei SUA şi a independenţei ramurii judiciare a guvernului.

