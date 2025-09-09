Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

Caz rar de blocaj administrativ: Primăria București, în gaură cu aproape 800 de milioane de lei pentru că nu poate identifica șoferii care nu plătesc tarifele de parcare

Autor: Silvia Deleanu
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 17:58
Caz rar de blocaj administrativ: Primăria București, în gaură cu aproape 800 de milioane de lei pentru că nu poate identifica șoferii care nu plătesc tarifele de parcare
Locuri de parcare

Primăria Municipiului București (PMB) nu are capacitatea logistică să identifice identitatea șoferilor care nu plătesc tarifele de parcare în locurile special amenajate de primărie, cu toate că există agenți trimiși pe teren cu acest scop, dar și camere video și sisteme automate prin care scanează numerele de înmatriculare ale mașinilor.

Potrivit unui apel făcut de Digi24, PMB se confruntă în prezent cu o gaură de 779 de milioane de lei din amenzi neplătite. Informațiile solicitate de jurnaliști arată că, pe de o parte, suma de încasat ține de amenzile aplicate de angajații Companiei Municipale Parking București SA și, pe de altă parte, de amenzile aplicate automat de sistemele digitale ale PMB.

Din 2023 însă, angajații Companiei Municipale Parking București (CMPB) SA au emis note de constatare în valoare de:

  • 24.682 de milioane de lei pentru anul 2025;
  • 30.730 de milioane de lei pentru anul 2024;
  • 34.430 de milioane de lei pentru anul 2023;

Sumele se referă la amenzile aplicate de angajații CMPB care merg pe teren, verifică parcările și lasă în geamul mașinilor aceste note de constatare. Potrivit sursei citate, din răspunsul PMB nu reiese, însă, cât din această valoare a fost încasată efectiv.

În plus, cu toate că Primăria Capitalei mai are și camere și sisteme digitale care emit automat astfel de note de constatare, potrivit instituției, nu se pot aplica amenzi proprietarilor de mașini care nu plătesc parcarea invocând „lipsa accesului la datele de identificare”. „Această situație generează un prejudiciu semnificativ: suma totală nerecuperată se ridică la 779.199.200 lei, reprezentând 3.895.996 de note de constatare neîncasate, rezultate din verificările efectuate prin intermediul sistemelor digitale de monitorizare de înaltă precizie”, se arată în răspunsul Primăriei Capitalei.

Informațiile financiare prezentate mai sus se referă la parcările (marcate cu albastru) administrate de Primăria Capitalei. Cu toate acestea, din hotărârea prin care a fost reglementată parcarea administrată de Primăria Capitalei se poate deduce că autoritățile au dreptul să blocheze mașinile parcate neregulamentar (de exemplu, folosind sisteme de blocare a roților) până la plata integrală a amenzii. Potrivit Digi24, penalitatea pentru neplata tarifului este de 200 de lei/mașină/24 de ore.

Ce soluții au găsit cei din Primăria Capitalei pentru a acoperi gaura din buget

Reprezentanții primăriei susțin că ar fi cerut, încă din 2022, acces la bazele de date cu proprietarii autovehiculelor, însă solicitarea le-a fost respinsă de către Direcția Generală de Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). După încă o astfel de încercare eșuată din partea PMB în 2023, primăria caută o cale administrativă imediată „care să permită transmiterea notelor de constatare către proprietarii autovehiculelor”, a mai transmis PMB.

Compania Municipală Parking SA lucrează în prezent la un proiect prin care vrea să obțină „împuternicire oficială în calitate de agent constatator”, pentru a putea constata contravenții, a întocmi procese verbale și a aplica sancțiuni. În paralel, amintește sursa citată, PMB vrea să ceară Ministerului de Interne „accesul la baza de date privind proprietarii autovehiculelor” și să încheie un „protocol de colaborare care să garanteze respectarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal”.

Primăria Capitalei mai vizează o hotărâre de Consiliu General prin care să abiliteze Poliția Locală „să constate contravențiile pentru neplata tarifului de parcare, să aplice sancțiunile aferente și să emită procese-verbale cu caracter executoriu”. Proiectul mai vizează și introducerea unor acțiuni în instanță pentru recuperarea prejudiciilor.

