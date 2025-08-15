Probleme tehnice cu noile cărți de identitate electronice. „Instituțiile publice trebuie să achiziționeze cititoare, nu să transfere obligații asupra cetățenilor”

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP) a luat act de numeroasele sesizări ale cetățenilor privind dificultățile în utilizarea cărții electronice de identitate (CEI) în relația cu diverse instituții publice și private și a transmis un semnal dur autorităților care trebuie să se implice mai mult în rezolvarea problemelor logistice care au apărut în citirea cipurilor pentru noile buletine.

Potrivit Economedia, „cerința ca cetățenii să prezinte certificatul de atestare a domiciliului/reședinței, în contextul eliminării informației privind domiciliul din formatul tipărit al CEI, contravine principiului digitalizării și al simplificării cetățeanului cu instituțiile publice și cu entitățile private. Sub acest aspect, subliniem faptul că obligația adaptării la noile realități tehnologice revine, în primul rând, instituțiilor publice și entităților private și, în subsidiar, cetățenilor. Având în vedere că Statul român promovează activ reformele digitale și modernizarea serviciilor publice, considerăm că este esențial ca toate instituțiile să manifeste deschidere și responsabilitate și să-și adapteze infrastructura și procedurile de lucru în raport cu noile instrumente electronice, fără a perpetua anumite cutume sau a transfera obligații proprii asupra cetățenilor”, a transmis DGEP.

Ads

Potrivit art. 4 din Ordonanța nr. 69/2002, privind unele măsuri pentru operaționalizarea sistemului informatic de emitere și punerea în circulație a documentelor electronice de identitate, instituțiile publice și private au obligația de a achiziționa cititoare care permit vizualizarea datelor personale înscrise în cartea electronică de identitate. „Decizia eliminării domiciliului de pe forma tipărită a cărții electronice de identitate a avut în vedere, pe de o parte, argumente circumscrise protecției datelor cu caracter personal și, pe de altă parte, stabilirea unor proceduri de schimbare a domiciliului la distanță. Această decizie a fost adoptată în continuarea demersurilor de debirocratizare și simplificare administrativă și a avut în vedere dezvoltarea și implementarea unor proceduri, astfel încât să nu mai fie necesară preschimbarea actului de identitate și implicit deplasarea cetățeanului la ghișeu”, adaugă DGEP.

Pentru obținerea certificatului privind domiciliul/reședința înregistrat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, cetățenii pot utiliza platforma HUB.MAI.GOV.RO, fiind necesară crearea și validarea unui cont. După validare, documentul poate fi generat direct online, mai amintește sursa citată. În situația în care titularul nu poate accesa platforma, documentul se poate solicita la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, personal sau prin împuternicit cu procură specială, sub forma adeverinței privind domiciliul înregistrat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor.

Ads

În sprijinul instituțiilor publice, Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor a pus la dispoziție aplicația IDplug Manager, disponibilă pe HUB.MAI.GOV.RO, care permite utilizarea cititoarelor de carduri electronice pentru verificarea rapidă și sigură a datelor înscrise în cartea electronică de identitate.

Până la data de 14 august 2025 au fost preluate peste 373.000 de cereri pentru emiterea CEI, dintre care au fost emise aproape 340.000 CEI, mai amintește sursa citată.

Ads