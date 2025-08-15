Probleme tehnice cu noile cărți de identitate electronice. „Instituțiile publice trebuie să achiziționeze cititoare, nu să transfere obligații asupra cetățenilor”

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 15 August 2025, ora 15:48
852 citiri
Probleme tehnice cu noile cărți de identitate electronice. „Instituțiile publice trebuie să achiziționeze cititoare, nu să transfere obligații asupra cetățenilor”
Carte de identitate electronică FOTO Facebook/Ministerul Afacerilor Interne, Romania

Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP) a luat act de numeroasele sesizări ale cetățenilor privind dificultățile în utilizarea cărții electronice de identitate (CEI) în relația cu diverse instituții publice și private și a transmis un semnal dur autorităților care trebuie să se implice mai mult în rezolvarea problemelor logistice care au apărut în citirea cipurilor pentru noile buletine.

Potrivit Economedia, „cerința ca cetățenii să prezinte certificatul de atestare a domiciliului/reședinței, în contextul eliminării informației privind domiciliul din formatul tipărit al CEI, contravine principiului digitalizării și al simplificării cetățeanului cu instituțiile publice și cu entitățile private. Sub acest aspect, subliniem faptul că obligația adaptării la noile realități tehnologice revine, în primul rând, instituțiilor publice și entităților private și, în subsidiar, cetățenilor. Având în vedere că Statul român promovează activ reformele digitale și modernizarea serviciilor publice, considerăm că este esențial ca toate instituțiile să manifeste deschidere și responsabilitate și să-și adapteze infrastructura și procedurile de lucru în raport cu noile instrumente electronice, fără a perpetua anumite cutume sau a transfera obligații proprii asupra cetățenilor”, a transmis DGEP.

Potrivit art. 4 din Ordonanța nr. 69/2002, privind unele măsuri pentru operaționalizarea sistemului informatic de emitere și punerea în circulație a documentelor electronice de identitate, instituțiile publice și private au obligația de a achiziționa cititoare care permit vizualizarea datelor personale înscrise în cartea electronică de identitate. „Decizia eliminării domiciliului de pe forma tipărită a cărții electronice de identitate a avut în vedere, pe de o parte, argumente circumscrise protecției datelor cu caracter personal și, pe de altă parte, stabilirea unor proceduri de schimbare a domiciliului la distanță. Această decizie a fost adoptată în continuarea demersurilor de debirocratizare și simplificare administrativă și a avut în vedere dezvoltarea și implementarea unor proceduri, astfel încât să nu mai fie necesară preschimbarea actului de identitate și implicit deplasarea cetățeanului la ghișeu”, adaugă DGEP.

Pentru obținerea certificatului privind domiciliul/reședința înregistrat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, cetățenii pot utiliza platforma HUB.MAI.GOV.RO, fiind necesară crearea și validarea unui cont. După validare, documentul poate fi generat direct online, mai amintește sursa citată. În situația în care titularul nu poate accesa platforma, documentul se poate solicita la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, personal sau prin împuternicit cu procură specială, sub forma adeverinței privind domiciliul înregistrat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor.

În sprijinul instituțiilor publice, Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor a pus la dispoziție aplicația IDplug Manager, disponibilă pe HUB.MAI.GOV.RO, care permite utilizarea cititoarelor de carduri electronice pentru verificarea rapidă și sigură a datelor înscrise în cartea electronică de identitate.

Până la data de 14 august 2025 au fost preluate peste 373.000 de cereri pentru emiterea CEI, dintre care au fost emise aproape 340.000 CEI, mai amintește sursa citată.

În ce orașe din România primăriile au scăzut impozitele în 2025
În ce orașe din România primăriile au scăzut impozitele în 2025
În așteptarea majorării masive a impozitelor locale pe clădiri și terenuri, care sunt estimate să crească în total cu până la 70%, potrivit cifrei care a circulat la începutul lunii...
Omul-cheie al lui Elon Musk pleacă din xAI și își face propria companie
Omul-cheie al lui Elon Musk pleacă din xAI și își face propria companie
xAI, start-up-ul de inteligență artificială fondat în 2023 de Elon Musk, se confruntă cu una dintre cele mai neașteptate schimbări din conducere. Igor Babuschkin, unul dintre cofondatori,...
#administratie publica, #evidenta populatiei, #buletin electronic, #carte de identitate, #carte de identitate electronica , #administratie locala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Decizia luata de Politia Bacau, dupa "reglarea de conturi" care a facut inconjurul Romaniei
Adevarul.ro
15 august, Sfanta Maria Mare. Traditii si ce nu este bine sa faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifica Pastele verii
DigiSport.ro
Tatal pustiului bagat in spital de un campion la box a reactionat, dupa scenele brutale de la Bacau

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Omul-cheie al lui Elon Musk pleacă din xAI și își face propria companie
  2. Prosumatorii au asigurat, de Sf. Maria, cea mai mare parte din consumul de energie din România
  3. Probleme tehnice cu noile cărți de identitate electronice. „Instituțiile publice trebuie să achiziționeze cititoare, nu să transfere obligații asupra cetățenilor”
  4. Albania ar vrea să își facă un ministru AI, imun la nepotism, interese și corupție. Țara din Balcani mizează pe inteligența artificială ca să scape de corupție și să intre în UE
  5. Cel mai așteptat lot de pe A7, aproape gata. Când se va putea circula neîntrerupt între Ploiești și Focșani, prin Buzău VIDEO
  6. Ilie Bolojan justifică austeritatea în publicația favorită a lumii de afaceri: „Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare după ani de deficite bugetare ridicate”
  7. Ieftiniri la carburanți, vineri, 15 august. Cu cât au scăzut prețurile pentru benzină și motorină
  8. Pachetul II de măsuri pentru reducerea deficitului, publicat oficial de Ministerul Finanțelor. CASS mărit pentru mii de contribuabili și impozite mai mari cu 30%
  9. De ce creșterea capitalului social al firmelor la 8000 de lei e, în realitate, praf în ochi: „O atenționare că s-a terminat perioada când nu vă plăteați taxele”
  10. Guvernul ar „îmbunătăți” mai prost taxarea multinaționalelor: „Precum ai pune o siglă de Mercedes pe un Logan”