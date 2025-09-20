Coaliția discută despre mai multe restructurări. „România ar funcţiona şi dacă în administraţia locală scoatem 13.000 de posturi şi 20 la sută din administraţia centrală”

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 22:15
211 citiri
Premierul Bolojan și ministrul Pîslaru - Foto Dragoș Pîslaru, Facebook

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în coaliție încă mai sunt discuții despre reducerea de posturi din administrația publică locală și cea centrală. Propunerea actuală este ca din administrația locală să fie reduse 10 la sută din posturile ocupate, iar din cea centrală 20 la sută.

”Unii au umplut schema la maxim, unii au ținut la minim, alții s-au așezat undeva între limita minimă și maximă, fiecare după cum credea că trebuie să facă. Unii au ținut cont de eficiență, alții nu. De aceea e greu să aplici o rețetă uniformă pe toate UAT-urile României. De aceea această analiză durează”, a adăugat el.

”Când vorbim de administrația locală și cea centrală, noi am prevăzut 20 la sută reduceri de personal la nivelul administrației, în programul de guvernare. La nivelul administrației locale nu există nicio prevedere în programul de guvernare, dar am ajuns la concluzia că și în administrația locală, pe aici, pe acolo, e exagerat cu schema, fiindcă tot ce înseamnă legislație pe administrația centrală e din 2010, unde noi am stabilit pe schema de atunci, limitele minime, maxime pe diferite tipuri de UAT-uri. Unii au umplut schema la maxim, unii au ținut la minim, alții s-au așezat undeva între limita minimă și maximă, fiecare după cum credea că trebuie să facă. Unii au ținut cont de eficiență, alții nu. De aceea e greu să aplici o rețetă uniformă pe toate UAT-urile României. De aceea această analiză durează”, a declarat Kelemen Hunor, sâmbătă seară, la Antena 3.

Președintele UDMR a spus că 13.000 de posturi din administrația locală ar trebui desființate.

”De aceea noi am ajuns la concluzia că trebuie să reducem aceste cheltuieli. Cum le putem reduce? Desființăm posturile ocupate, 10%. Asta înseamnă 13.000 de posturi în administrația locală sau reducând cheltuielile tot cu 10 la sută, dar nici acum nu poți să reduci uniform. De aceea, marea majoritate am agreat să reducem numărul de posturi ocupate fiindcă are efect imediat”, a explicat Kelemen Hunor.

De asemenea, din administrația centrală 20 la sută din posturi ar trebui reduse.

”În administrația centrală trebuie să aplicăm 20 la sută. Și acolo au fost schemele umplute în anumite autorități, ministere. Nu trebuie să ne ascundem după deget, România ar funcționa și dacă noi în administrația locală scoatem 13.000 de posturi și 20 la sută din administrația centrală. Nu este agreată această variantă de toți cei din coaliție”, a afirmat Kelemen Hunor.

