Rezultatele auditului realizat de Curtea de Conturi în administrația publică locală. Legislația funcționează, dar nu se aplică uniform

Autor: Aniela Manolea
Marti, 12 August 2025, ora 12:28
816 citiri
Rezultatele auditului realizat de Curtea de Conturi în administrația publică locală. Legislația funcționează, dar nu se aplică uniform
Rezultatele auditului realizat de Curtea de Conturi în administrația publică locală FOTO /Hepta

Auditul realizat de Curtea de Conturi pentru integritate organizațională în administrația publică locală în 2023-2024 a relevat că legislația este bine conturată, dar aplicarea practică este neuniformă, printre cele 111 de consilii județene și primării de municipii din întreaga țară care au răspuns chestionarelor Curții de Conturi, din 150 care le-au primit.

Curtea de Conturi a realizat un audit al sistemelor de integritate organizațională în administrația publică locală, pentru perioada 2023–2024, demers realizat în conformitate cu Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2021–2025, iar rezultatele au fost publicate marți, 12 august.

„Construit pe baza modelului propus de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), auditul a vizat modul în care autoritățile locale pun în practică principiile de etică și integritate instituțională. Mai exact, evaluarea s-a concentrat pe patru direcții-cheie: existența și cunoașterea codului de conduită în cadrul instituțiilor publice, implicarea conducerii autorităților locale în promovarea unui climat etic, mecanismele prin care angajații sunt ghidați să acționeze corect și transparent, precum și modul în care este monitorizat și controlat comportamentul etic la nivel organizațional”, a transmis, marți, Curtea de Conturi, într-un comunicat de presă.

Pentru realizarea acestui demers, au fost trimise chestionare standardizate către 150 de instituții – consilii județene și primării de municipii din întreaga țară.

Cu un grad de răspuns de 74% (111 entități), auditul oferă o perspectivă asupra realităților privind integritatea instituțională la nivel local. Pe baza datelor colectate digital, Curtea de Conturi a analizat tendințele generale, a identificat disfuncționalitățile frecvente și a scos în evidență câteva exemple de bună practică.

Constatări principale:

  • 100% dintre entitățile respondente au un cod de etică aprobat, însă doar 63% au confirmat că acesta se aplică tuturor categoriilor de personal, inclusiv demnitarilor și personalului din cabinete.
  • 68% dintre entități nu au organizat sesiuni de instruire etică în ultimii doi ani, evidențiind o carență semnificativă în educația continuă în acest domeniu.
  • 93% dintre entități au desemnat un consilier de etică, dar doar 28% au raportat organizarea de sesiuni de instruire etică, iar activitatea consilierilor este adesea limitată la sarcini formale.
  • 85% dintre entități dispun de proceduri pentru sesizarea abaterilor etice, însă doar 60% au raportat gestionarea efectivă a unor astfel de cazuri.
  • Comunicarea codului etic se realizează predominant prin metode pasive: publicare pe site-ul instituției (80%), transmitere prin e-mail (70%) și afișare fizică (50%). Formatele interactive, precum dezbateri sau ateliere, sunt utilizate în mai puțin de 25% dintre cazuri.
  • 73% dintre entități includ evaluarea dimensiunii etice în procesele de recrutare, iar 25% au raportat inițiative manageriale concrete pentru promovarea integrității.
  • Gestionarea riscurilor etice, precum conflictele de interese (85%) sau incompatibilitățile (82%), este formalizată în majoritatea entităților, dar aplicarea practică rămâne neunitară.
  • Protecția avertizorilor: 78% dintre entități au proceduri, dar doar 8% raportează sesizări, indicând reticență sau lipsă de încredere.
  • Pantouflage (Interdicții aplicabile după încetarea funcției publice): Doar 27 de entități organizează instruiri în acest sens, iar gestionarea este slabă, cu doar 3 cazuri raportate.

Bune practici identificate în administrația publică locală după auditul realizat de Curtea de Conturi:

  • Consiliile județene Bihor și Tulcea: Codurile de etică includ scenarii concrete de dileme etice și proceduri detaliate de sesizare.
  • Primăria Municipiului Sibiu și Consiliul Județean Timiș: Utilizarea platformelor digitale interne pentru comunicarea continuă a valorilor etice, asigurând acces facil pentru angajați.
  • Primăria Sector 6 și Municipiul București: Integrarea codului etic în sisteme informatice și organizarea de instruiri tematice regulate.
  • Municipiul Cluj-Napoca și Consiliul Județean Argeș: Implementarea unui sistem integrat de consiliere etică, cu sesiuni periodice de instruire și implicarea activă a consilierilor de etică.
  • Consiliul Județean Brașov: Dezvoltarea de proiecte dedicate eticii și participarea la rețele interinstituționale pentru schimbul de experiență.

„Raportul special relevă existența unui cadru normativ bine conturat, dar aplicarea practică a sistemelor de integritate este neuniformă. Deficiențele în educația etică, implicarea managerială și funcționalitatea mecanismelor de consiliere și raportare limitează capacitatea administrației publice locale de a dezvolta o cultură organizațională bazată pe transparență, responsabilitate și prevenirea corupției. Consolidarea integrității necesită trecerea de la conformarea declarativă la una funcțională, integrată în procesele de management zilnic”, a mai transmis Curtea de Conturi.

Curtea de Conturi a formulat următoarele propuneri pentru îmbunătățirea sistemelor de integritate:

  • 1. Instituirea obligatorie a sesiunilor anuale de instruire etică pentru toate categoriile de personal, inclusiv demnitari, cu implicarea formatorilor specializați.
  • 2. Standardizarea procedurilor de raportare a abaterilor etice, cu mecanisme clare de protecție a avertizorilor de integritate.
  • 3. Intensificarea rolului conducerii în promovarea integrității prin asumarea publică periodică a angajamentului etic și prin exemplul personal.
  • 4. Dezvoltarea platformelor digitale pentru gestionarea registrelor etice, monitorizarea codurilor de conduită și diseminarea interactivă a informațiilor.
  • 5. Efectuarea periodică de autoevaluări și audituri interne tematice pentru identificarea și gestionarea riscurilor de integritate.
  • 6. Revizuirea codurilor de etică pentru a asigura aplicabilitatea universală și includerea de scenarii practice pentru dileme etice.

Implementarea propunerilor va contribui la:

  • Creșterea încrederii cetățenilor în administrația publică locală prin promovarea transparenței și responsabilității.
  • Reducerea riscurilor de corupție și a vulnerabilităților etice prin mecanisme funcționale de prevenire și control.
  • Alinierea practicilor locale la standardele naționale și internaționale de integritate, în conformitate cu SNA 2021–2025 și principiile OECD.
  • Dezvoltarea unei culturi organizaționale bazate pe etică, esențială pentru buna guvernare.

„Curtea de Conturi subliniază necesitatea de a trece de la conformarea formală la aplicarea efectivă a principiilor etice, în sprijinul unei administrații publice moderne și responsabile”, a mai transmis instituția.

Raportul special privind auditul sistemelor de integritate organizațională la nivelul administrației publice locale poate fi consultat pe pagina de internet (www.curteadeconturi.ro)

Clădirile și terenurile abandonate ajung gratis în posesia primăriilor. Măsura lasă loc de vânzări mascate
Clădirile și terenurile abandonate ajung gratis în posesia primăriilor. Măsura lasă loc de vânzări mascate
Ministerul Dezvoltării a pus în dezbatere publică, la începutul lunii august, pachetul legislativ privind reforma administrației publice locale și centrale. Printre modificările cu impact...
Cheltuielile publice cresc, iar Guvernul Bolojan ignoră o cale importantă de reducere a lor, avertizează un economist
Cheltuielile publice cresc, iar Guvernul Bolojan ignoră o cale importantă de reducere a lor, avertizează un economist
Reducerea cu 20% a posturilor din administrația locală și desființarea a peste 6.000 de posturi de consilieri se numără printre soluțiile propuse de Guvernul Bolojan pentru al doilea pachet...
#administratie publica, #administratie locala, #curtea de conturi, #audit, #integritate, #cod etic , #administratia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Primarul Capitalei a facut anuntul in direct: "Va spun in premiera!". Investitie de peste 30 de milioane de euro
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: razboiul nu se termina dupa intalnirea din Alaska. Care e urmatoarea tara vizata de "o operatiune militara speciala"
Adevarul.ro
Summit-ul din Alaska. Ultima sansa pentru Ucraina? Analist: "Negocierile s-au purtat deja"

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Anunțul făcut chiar înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin. Uniunea Europeană pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei
  2. Cum a ajuns camioneta Tesla țintă pentru antrenamentul forțelor militare americane. Elon Musk a descris-o "rezistentă la apocalipsă" VIDEO
  3. Armata rusă a lansat un atac masiv în estul Ucrainei, cu câteva zile înainte de summitul din Alaska. „Este o situație critică” FOTO
  4. Rusia organizează exerciții militare comune cu Belarus în luna septembrie. Pregătirea soldaților pentru „a respinge o eventuală agresiune”
  5. Guvernul face un pas în spate, după revolta românilor. Proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat pe termen nelimitat
  6. Rezultatele auditului realizat de Curtea de Conturi în administrația publică locală. Legislația funcționează, dar nu se aplică uniform
  7. Turist român, oprit de polițiștii bulgari: ”Cum m-a dibuit nu știu! Unul stătea cu mâna pe pistol...”
  8. Jandarmeria clarifică prezența militarilor înarmați în stațiile de metrou. “Trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră”
  9. Putin va fi întâmpinat cu proteste în Alaska. „Împotriva unui criminal de război”
  10. Propagandistul Rusiei dezvăluie următoarea "operațiune militară specială" pe care o pregătește Kremlinul. Care este țara vizată VIDEO