Fost membru al administrației Trump, împușcat mortal într-o parcare. Ce a scris fostul președinte pe rețeaua Truth Social VIDEO

Mike Gill, un fost membru al administraţiei fostului preşedinte republican Donald Trump, a murit din cauza rănilor, la o săptămână după ce a fost rănit prin împuşcare ”în cap”, de către un atacator care voia să-i fure maşina, la Washington, relatează Sky News şi Fox 5.

Bărbatul un fost regulator al Bursei americane de valori, se afla în maşina sa, oprită într-o parcare situată în nord-vestul Washingtonului.

Suspectul, identificat ca fiind Artell Cunningham, un tânăr în vârstă de 28 de ani din comunitatea afro-americană, ar fi încercat să intre cu forța în maşină.

Înarmat, suspectul a tras cu arma şi l-a rănit ”la cap” pe funcţionar, scrie Donald Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

Atacatorul a fugit de la faţa locului, după care a atacat alte persoane, între care şi pe un cetățean în vârstă de 35 de ani, pe care l-a ucis la volan.

El a încercat să fure şi un autoturism parcat, însă fără succes.

Artell Cunningham a fost identificat puţin mai târziu la volanul unui SUV furat.

Autorităţile au vrut să-l aresteze, însă tânătul, înarmat cu două pistoale, a deschis focul. Poliţiştii l-au ucis prin împuşcare.

Mike Gill a fost declarat mort luni.

