Prefecturile ar putea trece la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Anunțul făcut de Cseke Attila

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a declarat luni, 6 octombrie, la Cluj, că trecerea prefecturilor de la Ministerul Afacerilor Interne la Ministerul pe care el îl conduce va fi discutată cu ocazia reformelor care vor viza eficientizarea Administraţiei publice centrale.

„Vor fi discuţii şi pe această temă, în momentul în care discutăm de eficientizare pe administraţia publică centrală. Din discuţiile pe care le-am avut legat de acest pachet şi văzând ceea ce s-a întâmplat legat de faptul că nu aveam până în iulie o situaţie foarte clară cu privire la organigramele şi structurile autorităţilor administraţiei publice locale şi noi trebuia să lucrăm cu Ministerul de Interne, am avut această discuţie legat de această posibilitate. Vom discuta. Cel mai important este ca lucrurile să fie eficientizate din punct de vedere al funcţionalităţii. Funcţionalitatea este cea mai importantă şi calitatea în funcţionarea instituţiilor statului. Dacă în urma acestei analize vom considera că este mai bine ca aceste structuri să aparţină de Ministerul Administraţiei, vom veni cu asemenea propunere. Sigur că şi colegii de la Ministerul de Interne au un punct de vedere, dar nu s-a discutat în concret, pentru că nu am ajuns la reorganizările pe administraţia publică centrală, dar accentuez că trebuie să ajungem acolo”, a afirmat ministrul Cseke Attila.

El a semnat, luni, contractul de predare-primire a noului sediu al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, împreună cu rectorul Academiei, prof. dr. Vasile Jucan, şi a

a participat apoi la concertul inaugural al sălii de concerte Heritage din noul campus al Academiei, cea mai mare sală de concerte din ţară.

