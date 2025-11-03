34% dintre orașele României nu se mai pot autofinanța. Consecințe asupra locuitorilor: „Există riscul unei crize sociale precum cea din Franța”

Recent, Curtea de Conturi a făcut public un raport care constată că mai mult de jumătate dintre orașe (55% din total) și 15% din comunele României nu mai îndeplinesc pragul minim al numărului de locuitori prevăzut de legislație pentru încadrarea în categoriile respective.

În același timp, în 2023, „doar 27% dintre comune şi 34% dintre oraşele mici au reuşit să se finanţeze din venituri proprii în proporţie mai mare de 50%”, au mai constat auditorii.

Prima și cea mai dură consecință: serviciile sociale nu vor mai fi asigurate de nimeni

Economistul și consultantul fiscal Dan Schwartz a comentat această informație pentru Ziare.com, explicând faptul că consecințele acestei situații pentru locuitorii unui oraș sau ai unei comune care nu se mai poate autofinanța sunt semnificative, pentru că administrațiile locale, care nu mai fac față cheltuielilor, apelează la bugetul de stat motivând că asigură liniștea socială.

Iar altfel, explică consultantul fiscal, există riscul ca acestea să spună „dacă nu ne dați bani, ne ies oamenii în stradă”.

„Numai că bugetul de stat nu mai are de unde să plătească acești bani, resursele lui sunt limitate. Iar această lipsă de autofinanțare, de finanțare locală, va genera cu siguranță, dacă nu se reformează întregul sistem, pe de o parte posibile mișcări sociale, pe de altă parte o scădere drastică a nivelului de viață al populației, pentru că serviciile sociale, care trebuie să fie asigurate de către administrațiile locale, nu mai sunt asigurate de nimeni, pentru că nu mai sunt bani”, explică Dan Schwartz.

Ca urmare, continuă acesta, în momentul respectiv am putea avea toate problemele pe care le avem într-o situație de criză.

Astfel, spune consultantul fiscal, am avut și continuăm să avem criză politică, vom avea probabil și o criză administrativă și finalmente vom fi îndreptați către criza economică, care este cea mai rea dintre ele.

„Iar per total putem să avem o criză socială care se poate manifesta cum s-a manifestat în Franța sau cum se manifestă în Serbia, cu lupte între facțiuni adverse ș.a.m.d. Nu spun că se va întâmpla așa, nu vreau să aveți o imagine apocaliptică, însă există riscul ca lucrurile să se întâmple în felul acesta dacă reforma administrativă continuă să întârzie”, mai spune Dan Schwartz.

Reforma administrativ-teritorială: poveste veche făcută de Ceaușescu și niciodată reluată

În context, trebuie spus faptul că ultima reformă administrativ-teritorială a României a fost făcută în 1968 chiar de către Ceaușescu, reformă în urma căreia s-a obținut împărțirea țării pe județe așa cum este astăzi.

Precedenta reorganizare data din 1950, cu modificări în 1956, având ca sursă de inspiraţie modelul sovietic, raţiunea acesteia fiind atât politico-ideologică, înlocuirea vechii administraţii şi exercitarea unui control sporit, cât şi economică, împărţirea teritorială fiind necesară realizării colectivizării sau planificării. Modificarea din 1950 a presupus introducerea pentru prima dată de structuri noi, diferite de caracteristicile teritoriale şi istorice tradiţionale ale statului, copie a unităţilor administrativ-teritoriale existente pe teritoriul U.R.S.S., respectiv regiunile şi raioanele.

Reforma administrativă din 1968, prin urmare, a restabilit împărțirea teritoriului României în județe, anulând sistemul de regiuni instituit după 1950. Această lege, adoptată pe 17 februarie 1968, a reintrodus județele ca unități administrativ-teritoriale, deși contururile lor au fost diferite față de cele din perioada interbelică, iar unele județe istorice nu au fost reactivate.

Ultima reformă administrativ teritorială din perioada socialistă a avut loc în anul 1981, prin semnarea Decretului nr. 15 din 23 ianuarie 1981, care urmărea îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului Republicii Socialiste România. Prin acest Decret sunt reorganizare judeţele Giurgiu, Ilfov şi Ialomita (judeţul Giurgiu are reședinta în municipiul Giurgiu, Ialomița în municipiul Slobozia și judeţul Călărași în municipiul Călărași).

Cea mai recentă discuție pe subiect, exceptându-le pe cele actuale din coaliția care nu găsește voința politică de a se ocupa de acest lucru, datează din perioada Liviu Dragnea, care a vorbit despre o posibilă reorganizare administrativ-teritorială, dar nu a existat un proiect concret finalizat sub mandatului său, proiectele fiind fie anunțate pentru viitor (după alegerile din 2016), fie neasumate oficial de Guvern (așa cum a declarat în 2013).

Incapacitatea de plată a unei administrații nu este totuna cu falimentul comercial, dar efectele sunt aceleași

În continuarea discuției cu Ziare.com pe acest subiect, consultantul fiscal Dan Schwartz subliniază faptul că această reformă este esențială și ea trebuie dublată, dacă vrem să ne echilibrăm bugetar, de reforma companiilor de stat.

Prin urmare, explică acesta, înainte de orice, ar fi trebuit făcută reforma administrativă, dublată de reforma companiilor de stat. O reformă însă reală, nu pe hârtie sau declarativă, atrage atenția acesta, arătând încă o dată consecințele neimplementării reformei administrativ-teritoriale.

„Firesc, la nivel național scade nivelul de viață al locuitorilor României, cu urmări pe care le știm: emigrație, care poate fi în creștere, pierdem valori etc. Gândiți-vă la procesul acesta ca la o spirală: fiecare element negativ generează un alt element negativ. De aceea, reforma aceasta este esențială dacă vrem să ne redresăm bugetul național, să ieșim din criza în care suntem, pe termen mediu și lung. Restul, creșteri de taxe, cosmetică de diverse feluri, nu rezolvă decât punctual niște probleme care pe termen mediu și lung nu numai că nu dispar, dar se accentuează”, adaugă Dan Schwartz.

Cât despre terminologia efectivă folosită în discuțiile pe subiect, consultantul fiscal arată faptul că în acest caz nu se folosește conceptul de faliment, dar administrația locală poate intra în incapacitate de plată, ceea ce este similar cu falimentul comercial.

Iar incapacitatea de plată, mai spune acesta, poate fi temporară, pe termen scurt, termen mediu, lung etc.

„A existat această expresie în limbaj colocvial cu referire la Grecia – Grecia a intrat în faliment. Nu este însă un faliment comercial, dar este o stare de incapacitate de plată prelungită, cu șanse mici de redresare dacă nu se intervine fie din exterior, fie din interior prin reforme drastice. În substanță însă, efectele sunt aceleași. Când este vorba despre incapacitatea de plată a autorităților locale, ne referim la incapacitatea lor de a furniza serviciile publice pe care le furnizează în activitatea lor de zi cu zi, ceea ce înseamnă o reducere importantă a nivelului de viață al locuitorilor în comunitățile respective”, arată consultantul fiscal.

Dan Schwartz concluzionează spunând faptul că, în ultimă instanță, aceasta este o decizie politică în privința căreia suntem ținuți în loc de cei care folosesc administrația publică drept instrument de colectare de voturi în campaniile electorale.

„Interesele electorale o să fie prioritare față de interesele de dezvoltare ale României”, încheie consultantul fiscal.

