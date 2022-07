La 88 de ani, candidează la Facultatea de Drept din Bucureşti: "Îmi doresc să reintru în câmpul muncii ca avocat"

Admiterea la Facultatea de Drept din Bucureşti a avut loc joi, 21 iulie. Anul acesta sunt 5 candidaţi pe loc.

Printre aceștia, la examen s-a prezentat şi un bărbat de 88 de ani.

Chiar dacă are de parcurs patru ani de facultate și un examen de barou pentru a putea profesa, bărbatul declară că visul său este să fie avocat.

"Da, îmi doresc să reintru în câmpul muncii ca avocat. De ce nu? Mă simt bine, sunt sănătos. Ce o vrea Dumnezeu. M-am pregătit. Istorie ştiu şi eu. Orice m-ar îndrepta pot să răspund.

Nu am mai făcut facultate. Ca să vă spun cinstit, am fost orfan şi am făcut după posibilităţile mele", a declarat bărbatul pentru Antena 3.

La Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti sunt 285 de locuri, pentru care se luptă 1251 de absolvenţi de liceu.

