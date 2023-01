Olimpicul român admis la Oxford: „Am descris rezolvarea problemelor de informatică cu susținerea unui concert rock”

Un elev al Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava, olimpic la informatică, a fost admis la începutul acestui an la una dintre cele mai prestigioase universități din lume - Oxford.

Ștefan Domunco a fost acceptat la Universitatea Oxford, unde va aprofunda Știința calculatoarelor (Computer Science), domeniu care-l pasionează încă din gimnaziu, relatează Monitorul de Suceava.

Tânărul povestește că a ales Oxford după mai multe discuții cu absolveți ai universității, concluzionând că sistemul britanic de învățământ i s-ar potrivi mănușă. Totodată, Ștefan a apreciat că la fiecare 2-3 studenți există câte un tutore, precum și sistemul de predare, care, conform tânărului, noțiunile abstracte sunt raportate la viața de zi cu zi pentru u înțelegere mai ușoară.

„În cadrul eseului am simțit nevoia să unesc cele două pasiuni ale mele, informatica și muzica rock. Am descris rezolvarea problemelor de informatică cu susținerea unui concert rock. Cerințele problemelor le-am asemănat cu piesa de deschidere a concertului, piesa care trebuie să anime, să stârnească interesul, să antreneze, să capteze. Chichițele problemelor le-am asemănat cu notele de la bas, iar conexiunile pe care le faci pentru rezolvarea problemelor le-am asemănat cu un solo de chitară. De asemenea, am descris problemele pentru care inițial nu ai nici o idee de rezolvare cu piesele noi care apar în cadrul unui concert. În ambele situații, până ajungi să le înțelegi, să le simți, să ajungi să îți placă, trebuie să te obișnuiești cu ele, să le recitești și să le asculți de câteva ori”, afirmă tânărul pentru sursa citată.

Ads

„Examenul financiar mi se pare cel mai dificil”

După încă o serie de probe, Ștefan a primit pe 10 ianuarie răspunsul favorabil din partea universității britanice. Acum, tânărul spune că următorul și cel mai dificil examen va fi cel al banilor, întrucât, după costurile sale, cheltuielile anuale s-ar ridica la aproximativ 60.000 de lire sterline. Cu toate astea, tânărul rămâne optimist și speră că va obține banii din donașiim sponsorizări și credite.

„Taxa este foarte mare, iar cumulând și celelalte costuri ale vieții studențești, cheltuielile anuale s-ar ridica la circa 60.000 de lire sterline pe an. Găsirea surselor de finanțare este pentru mine următorul examen. Mărturisesc faptul că neavând experințe financiare... acest examen mi se pare cel mai dificil. Sper însă căvoi găsi în jurul meu sprijinul necesar și, prin donații, sponsorizări și eventuale credite, să pot să acopăr această sumă”, a mai afirmat Ștefan.

Ads