Cum poți să ajungi ofițer de poliție în România? Rezultate admitere Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" 2025

Admiterea la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” rămâne o adevărată „punte a suspinelor” și în anul 2025.

Ultimele medii de admitere în anul 2025:

Drept – 7,96

Poliție OSP – 8,14

Poliție de Frontieră OSP – 7,00

Jandarmi OSP – 6,44

Poliție de penitenciare – ANP – 7,74

Admiterea nu este imposibilă!

Cu un număr de 2363 de candidați înscriși pentru doar 750 de locuri, admiterea din acest an la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” s-a transformat, încă o dată, într-un test de rezistență psihică și fizică. Admiterea este o veritabilă „punte de încercare a voinței”, cum o numesc mulți dintre participanți, dar și un prag decisiv pentru viitorii ofițeri ai Ministerului Afacerilor Interne.

Concurența demonstrează că profesia de polițist oferă siguranță!

La specializarea Poliție – Ordine Publică, 1296 de candidați concurează pentru 250 de locuri, rezultând o medie de 5,51 candidați/loc.

Să luăm aminte!

Evaluarea psihologică, proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice, proba de evaluare a cunoștințelor și examinarea medicală sunt o parte din „provocările” pe care trebuie să le depășească un viitor student la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”!

Când îți dorești să ajungi polițist, totul devine posibil!

Ads

Când există ambiție, pregătire, dar și puțin noroc, visul poate fi transformat în realitate!

Un candidat la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” trebuie să înceapă pregătirea cu cel puțin un an înaintea examenului de admitere!

Dacă evaluarea psihologică urmărește stabilitatea emoțională și capacitatea de adaptare în condiții de schimbare, proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice reprezintă o adevărată încercare pentru tinerii care tind să se supraestimeze și să nu ia în calcul antrenamentul din timp!

Proba de evaluare a cunoștințelor, pe baza unui test grilă, obligă la un studiu serios, dedicat, cu privire la Istoria României, Limba română și o limbă străină, la alegere: Limba engleză, Limba franceză sau Limba germană.

Studentul din Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” este ofițerul de mâine din conducerea Ministerului Afacerilor Interne!

Legea trebuie să fie mai presus de oricine!

Respectul față de cetățean nu trebuie uitat niciodată!

Trebuie să luăm aminte!

Cu o istorie complexă, Academia de Poliție a trecut prin momente de cumpănă, dar și de eroism.

Ads

General Gheorghe Răbăcel, șef de Stat Major în perioada 1980–1989, este omul care a reușit să împiedice moartea a sute de elevi, în decembrie 1989.

Cu un curaj rar întâlnit, generalul Gheorghe Răbăcel a avut inspirația să nu execute ordinul primit de a scoate elevii Școlii de ofițeri de securitate pentru a intra în dispozitivul de apărare la Aeroportul Otopeni.

Din nefericire, la scurt timp, au căzut loviți de gloanțe la intrarea în Aeroportul Otopeni nu mai puțin de 37 de tineri de la UM 0865 din Câmpina, elevi, subofițeri.

Istoria nu uită!

În trecut, cunoscută drept Școala pentru ofițeri de securitate, după 1990, Academia de Poliție a fost transformată într-o instituție cu mari responsabilități, respectiv Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

Rezultatele examenului de admitere sunt provizorii.

Examenul de admitere continuă, examinarea medicală urmând să încheie acest parcurs pentru selecția viitorilor studenți din Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

Întotdeauna există loc de mai bine!

Ads

De ce examinarea medicală nu se desfășoară după evaluarea psihologică și înaintea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice?

Întrebarea nu este una întâmplătoare! Pentru a fi asigurat un cadru obiectiv și pentru a fi eliminată orice suspiciune, nu se impune ca proba de evaluare a cunoștințelor, respectiv testul grilă, să fie cel care încheie admiterea la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”?

Cum poate fi eliminată suspiciunea că examinarea medicală poate fi folosită drept „pârghie” pentru admiterea unui candidat cu o notă mai mică, în detrimentul unui candidat care, deși a obținut o notă superioară, a fost eliminat din concurs pe motive medicale?

Cum se simte un tânăr și ce încredere va mai avea acesta în corectitudinea unui examen în condițiile în care a fost supus unui efort prelungit, inclusiv cheltuieli inutile, costuri analize medicale și cazare în București?

Cum va înțelege acest tânăr că a fost declarat admis provizoriu la examenul scris, dar respins, justificat sau nu, la examinarea medicală?

Ads

Cine îi va reda aripile retezate acestui tânăr pentru a merge mai departe în viață?

Întrebările pot fi multiple! Cine vrea să audă însă răspunsul?

Un distins prieten, cu preocupări deosebite în consolidarea performanței sportive, îndeamnă la reflecții, dar și la măsuri urgente!

Cine va răspunde dacă un candidat cu reale probleme, care intră în traseul de evaluare sportivă, destul de solicitant, pe baza unei adeverințe dată de un medic de familie prieten, poate să ajungă la o „tragedie cu consecințe grave atât pentru el, cât și pentru noi toți”?

Viața rămâne lucrul cel mai de preț pentru fiecare dintre noi! Ce facem, însă, pentru a ne păstra sănătatea?

Examinarea medicală nu trebuie privită ca o „ghilotină” cu impact dur asupra destinului unui candidat!

Vreau să cred că nu există niciun interes în promovarea unor „pârghii” neloiale prin programarea, poate pripită sau neinspirată, după proba de evaluare a cunoștințelor, testul grilă, și nu înainte de proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice?

Ads

Grija față de tineri trebuie să fie o condiție obligatorie!

Tinerii sunt viitorul nostru!

Optimismul și încrederea nu trebuie să ne lipsească!

Cuvintele sunt de prisos!

Potrivit „Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere în Academia de Poliție ‘Alexandru Ioan Cuza’”, media de admitere este media notelor obținute la proba de evaluare a performanței fizice și la proba scrisă, cu două zecimale, fără rotunjire. Media de admitere este minimum 5 (cinci).

În aceste condiții, cum poate fi asigurată o selecție calitativă a viitorilor studenți în condițiile în care, până în urmă cu doi ani, în 2023, nota de la proba de evaluare a performanței fizice asigura 50% din media finală pentru admitere?

Fără să arunc cu piatra, cum poate fi explicat faptul că proba eliminatorie pentru evaluarea performanței fizice, desfășurată pe baza unui traseu aplicativ format din obstacole și cu un timp maxim de 3 minute și 10 secunde, are aceeași semnificație cu proba pentru evaluarea cunoștințelor, respectiv testul grilă cu 90 de întrebări din disciplinele: Istoria României, Limba română și Limba străină la alegere?

Ads

Dacă pentru proba sportivă, proba de evaluare a performanței fizice, un candidat are nevoie de o pregătire de cel puțin 6 luni, în cât timp poate fi învățat și asimilat conținutul celor trei discipline, respectiv Istoria României, Limba română și Limba străină la alegere dintre Limba engleză, Limba franceză și Limba germană?

Gândirea constructivă trebuie încurajată!

Pe cine ar deranja dacă decidenții ministeriali ar decide asigurarea calității viitorului student prin reconsiderarea ponderii acordate probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice – de la 50%, în anul 2023, și 40% în anii 2024 și 2025 – la 25%, în anul 2026?

Reușita ține de voință!

Dragi studenți și viitori studenți!

Nu vă lăsați doborâți de șansă sau de neșansă!

Binele să vă însoțească pretutindeni!

Felicitări tuturor!

Felicitări celor care, la data de 03.08.2024, au reușit la examenul de admitere la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”!

Ambiție celor care, anul viitor, au șansa să demonstreze că imposibilul poate fi transformat în succes!

Ads

Important nu este de câte ori am căzut în viață! Important este să avem puterea să învățăm din greșeli și să ne ridicăm!

Ani frumoși și drum bun în viață!

Respect și recunoștință tuturor: candidați, studenți, instructori, profesori și comandanți!

Studentul de azi al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” înseamnă – sau trebuie să însemne – comanda de mâine a Ministerului Afacerilor Interne!

Fără să îndemn la atitudini neconforme cu respectul față de lege, întrebarea unui distins prieten, absolvent al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, în prezent auditor la Institutul Național de Magistratură – INM, viitor magistrat procuror/judecător, îmi atinge și azi sufletul!

Pe cine ajută „promovarea” rapidă pe funcții de șef a unor angajați din sursă externă, în timp ce absolvenții Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” nu sunt încurajați sau sunt neglijați pentru „rezerva de cadre de conducere”, dacă există o astfel de rezervă?

Cum sunt motivați absolvenții Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, cu atât mai mult cu cât este știut că aceștia muncesc din greu să treacă de examenul de admitere și urmează cursurile timp de 3 ani sau 4 ani, în condiții de cazarmare?

Chiar dacă provocările nu au lipsit în ultimii ani, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” înseamnă, totuși, acasă!

„A fi polițist”, ofițer sau agent, nu înseamnă salarii speciale. „A fi polițist” implică responsabilitate, disponibilitate la un program prelungit, suprasolicitare psihică și fizică, dar și misiuni multiple!

Cu onoare și cu credință, trebuie să iubim România!

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads