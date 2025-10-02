Adolescent de 14 ani, arestat după ce a violat o fetiță de 4 ani. Agresiunea a avut loc în Cetatea Alba Carolina

Autor: Maria Popa
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 11:31
Adolescent de 14 ani, arestat după ce a violat o fetiță de 4 ani. Agresiunea a avut loc în Cetatea Alba Carolina
Un adolescent de 14 ani din Alba Iulia a fost arestat preventiv într-un dosar în care este suspectat de viol asupra unui minor, victima fiind o fetiță de patru ani.

Conform anchetatorilor, fapta s-a petrecut în Cetatea Alba Carolina.

”În esență, s-a reținut că, în seara zilei de 06.09.2025, aflându-se în Cetatea Alba Carolina din municipiul Alba-Iulia, inculpatul a efectuat un act sexual oral asupra unei minore în vârstă de 4 ani, profitând de imposibilitatea acesteia de a-și exprima voința.

Expertiza medico-legală psihiatrică din data de 30.09.2025, obligatorie în vederea antrenării răspunderii penale a unui minor cu vârsta între 14 și 16 ani, a concluzionat că inculpatul minor prezenta un discernământ diminuat la data comiterii faptei de care este acuzat”, se arată într-un comunicat dat publicității, joi, 2 octombrie, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

Procurorii au preluat cazul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

Băiatul de 14 ani a fost reținut marți, iar miercuri judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a emis pe numele său mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

