Autor: Maria Popa
Vineri, 15 August 2025, ora 12:25
Adolescent arestat pentru viol și crimă. Victima este o fată de 13 ani. Unde a avut loc tragedia
Mașină de Poliție Foto: Pexels

Un adolescent de 16 ani din Marea Britanie a fost arestat sub suspiciunea de viol și crimă, după ce o fată în vârstă de 13 ani a fost găsită inconștientă și a decedat la spital.

Polițiștii au intervenit luni seară, 11 august, la un apartament din Huddersfield, Anglia, după ce a fost raportat că o adolescentă era inconștientă, potrivit Sky News.

Victima, o fată de 13 ani, a fost transportată de urgență la spital, unde a și murit.

Poliția a arestat un tânăr de 16 ani, care este suspectat de crimă și viol. De asemenea, el este investigat și pentru o altă infracțiune de viol care ar fi avut loc într-un incident separat, unde victimă a fost o fată de 16 ani din districtul Kirklees.

Detectivul șef Stacey Atkinson a anunțat că o anchetă este complexă și că probabil va dura destul de mult.

„Continuăm să desfășurăm o serie de anchete astăzi în urma morții unei fete de 13 ani. Aceste anchete sunt complexe și probabil vor fi lungi, deoarece lucrăm pentru a înțelege pe deplin circumstanțele morții fetei”, a transmis detectivul.

Tot Atkinson a mai spus că „ofițeri special instruiți oferă sprijin familiei în acest moment”.

