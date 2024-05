Adolescent mort după ce a mâncat chipsuri extrem de iuți, în timpul unei provocări pe internet FOTO/VIDEO

Un adolescent de 14 ani, din SUA a murit după ce a mâncat chipsuri extrem de iuți, în timpul unei provocări de pe rețelele de socializare denumită „One Chip Challenge”, transmite AFP.

Harris Wolobah din Massachusetts (nord-est) a suferit un ”stop cardiorespirator cauzat de ingestia unei substanţe alimentare cu o concentraţie puternică de capsaicină”, se arată în raportul autopsiei.

Earlier this month schoolboy Harris Wolobah sadly lost his life after eating the spiciest chip in the world.

The One Chip Challenge emerged as a social media trend back in 2016, following the release of Paqui's Carolina Reaper chip, renowned as one of the world's spiciest chili… pic.twitter.com/pjAG1CvxMu