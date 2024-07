Un băiat de 13 ani din New York, SUA, a fost împușcat de polițiști după ce a fugit de agenți amenințându-i cu un pistol de jucărie.

Incidentul a avut loc vineri, 28 iunie, în Utica, după ce adolescentul și un alt minor au fost reținuți de polițiști pentru interogare în ceea ce privește niște jafuri recente, potrivit bzi.ro.

Conform șefului de poliție din Utica, minorul, pe nume Nyah Mway, a încercat să fugă în timp ce era interogat. Astfel, unul dintre agenți a observat că tânărul deținea ceva ce semăna cu un pistol și a deschis focul.

Mway a fost împușcat în piept și chiar dacă a primit imediat ajutor medical, el nu a mai putut fi salvat.

Potrivit înregistrărilor de pe camerele de supraveghere, făcute publice de către Poliție, s-a putut observa cum tânărul fugea cu o repică de pistol Glock-17, care trăgea doar cu bile de plastic.

NEW: Police in Utica, New York have released video of the fatal shooting of Nyah Mway after he allegedly pointed a gun at them during a foot pursuit.

Tragic — but officers don’t have the luxury of waiting to be fired upon first. 😕

Police say they approached the 13-year-old… pic.twitter.com/aajorqotQW