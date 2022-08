Un adolescent de 17 ani a devenit cel mai tânăr om care a zburat singur în jurul lumii, cu un avion ultrauşor. Cât timp a durat călătoria VIDEO

Mack Rutherford, un pilot în vârstă de 17 ani, a devenit cea mai tânără persoană care a zburat singură în jurul lumii cu o mică aeronavă, relatează AP.

Miercuri, 24 august, el a ajuns în Bulgaria, unde și-a început periplul, în urmă cu cinci luni.

Mack Rutherford, care are dublă cetăţenie, belgiană şi britanică, a aterizat pe un aeroport situat la vest de Sofia. Încheind călătoria cu avionul în jurul lumii, el a stabilit două recorduri Guinness. Pe lângă faptul că a devenit cea mai tânără persoană care a zburat solo în jurul lumii, Rutherford este şi cea mai tânără persoană care zburat în jurul lumii cu un avion ultrauşor.

Rutherford speră că performanţa sa îi va inspira pe tineri să îşi urmeze visele. ”Munciţi mult şi mergeţi înainte pentru a vă atinge obiectivele”, a spus el.

Mack Rutherford is now on his way to California. Here’s a bit of his preflight and departure from Boeing Field this morning. See you next time around Mack! pic.twitter.com/uTgsHjWPPG