Pedeapsa absurdă primită de un adolescent bogat, după ce a ucis doi oameni în timp ce conducea beat: Eseu despre siguranța rutieră FOTO/VIDEO

Un adolescent bogat din India care a omorât doi oameni, în timp ce conducea beat, a fost obligat să scrie un eseu ca pedeapsă.

În urma accidentului, furia a crescut în India, care se află într-o perioadă electorală și mulți cer o pedeapsă mai aspră acuzând justiția de clemență, transmite CNN.

Duminică, 19 mai, băiatul în vârstă de 17 ani a circulat cu viteză într-un Porsche în oraşul Pune şi a lovit o motocicletă, omorând două persoane tinere.

