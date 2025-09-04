Adolescentul care devine primul sfânt catolic din generaţia milenialilor. Ceremonia va fi condusă de Papa Leon FOTO

Autor: Maria Popa
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 15:04
594 citiri
Carlo Acutis devine primul sfânt catolic din generaţia milenialilor Foto: Captură video YouTube/CNN

Un adolescent italian născut în Marea Britanie, care a murit de leucemie în 2006, va deveni duminică, 7 septembrie, primul sfânt catolic din generaţia milenialilor.

Ceremonia va fi condusă de Papa Leon al XIV-lea în Piaţa Sfântul Petru din Vatican, care ar putea să atragă zeci de mii de credincioşi, transmite joi, 4 septembrie, Reuters, conform Agerpres.

Carlo Acutis a murit la vârsta de 15 ani. El a învăţat programarea pentru a crea site-uri cu scopul de a promova credinţa.

Povestea lui Acutis a atras atenţia tinerilor catolici, iar el va fi ridicat duminică la acelaşi statut cu Maica Tereza şi Francisc de Assisi.

Ceremonia ar fi trebuit să aibă loc în luna aprilie, dar a fost amânată după moartea Papei Francisc. Astfel, Papa Leon al XIV-lea, care l-a înlocuit pe Francisc, va prezida pentru prima dată un astfel de eveniment.

De asemenea, Suveranul Pontif îl va canoniza şi pe Pier Giorgio Frassati, un tânăr italian cunoscut pentru ajutorul acordat celor nevoiaşi, care a murit de poliomielită în anii 1920.

„Carlo era un copil obişnuit, ca şi ceilalţi. Se juca, avea prieteni şi mergea la şcoală. Dar calitatea lui extraordinară era faptul că şi-a deschis inima către Isus şi că L-a pus pe Isus pe primul loc în viaţa lui”, a spus mama lui Carlo, pentru Reuters, la începutul acestui an.

„S-a folosit de aptitudinile lui pentru a răspândi vestea cea bună, Evanghelia. Voia să-i ajute pe oameni să aibă mai multă credinţă, să înţeleagă că există o viaţă de apoi, că suntem pelerini în această lume”, a adăugat ea.

În vreme ce numele lui Carlo Acutis avansa pe calea oficială a Bisericii Catolice către statutul de sfânt, corpul său a fost dus într-o biserică din orașul Assisi, situat pe un deal din centrul Italiei, în conformitate cu ultima dorință a adolescentului.

Locul de veci al noului sfânt, unde Carlo Acutis a fost înmormântat alături de un model din ceară care îi redă chipul, purtând blugi, hanorac și pantofi sport, a devenit un loc de pelerinaj, unde mii de credincioşi îşi fac apariţia în fiecare zi.

Ep. 123 - Miami și Coasta de Azur pe banii noștri

