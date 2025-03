Adolescent condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis cu sânge rece întreaga familie. Unde a avut loc tragedia FOTO/VIDEO

Un adolescent din Marea Britanie care şi-a ucis mama, sora şi fratele şi a planificat meticulos un masacru la fosta sa şcoală a fost condamnat miercuri, 19 martie, la închisoare pe viaţă de tribunalul regal din Luton, relatează AFP.

Nicholas Prosper, în vârstă de 19 ani, şi-a ucis mama, Juliana Falcon, în vârstă de 48 de ani, sora, Giselle Prosper, în vârstă de 13 ani, şi fratele, Kyle Prosper, în vârstă de 16 ani, cu o puşcă, în apartamentul familiei din Luton, în jurul orei 5 dimineaţa, la 13 septembrie 2024. De asemenea, el şi-a înjunghiat fratele de peste 100 de ori.

Bodies of Juliana Falcon, 48, Kyle Prosper, 16, and Giselle Prosper, 13, were found at their Luton home at just after 05:30 on 13th September.

