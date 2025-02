Momente de groază în Germania. Un adolescent a intrat înarmat în liceul unde învață fosta iubită. Cum a fost evitată o tragedie FOTO

Momente de groază într-un liceu din Germania, după ce un adolescent a intrat înarmat în unitatea de învățământ, unde învață fosta lui iubită.

Din fericire, nu au existat răniți, potrivit presei germane.

Tânărul, care are între 16 și 18 ani, a intrat în clădire și o avea ca țintă pe fosta lui iubită, care este elevă la liceul respectiv.

Potrivit unor surse din anchetă, suspectul este fostul iubit al adolescentei și nu este elev al acelei unități de învățământ.

Incidentul a avut loc miercuri dimineață, 12 februarie, pe la 8:30.

Se pare că profesorii și elevii au alertat rapid Poliția. Forțele speciale au înconjurat clădirea și au prevenit o tragedie.

#BREAKING 🇩🇪German police have surrounded a school in North Rhine-Westphalia following reports that a teenage boy armed with a gun targeted a schoolgirl, who is believed to be his girlfriend, according to Bild. Heavily armed special forces are securing the area to ensure… pic.twitter.com/UWlvckgy68