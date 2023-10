Inocența unui adolescent care a terminat liceul și s-a angajat: ”Prietenii îmi spun că o să fac foamea”/ ”Câștigi mai bine decât jumătate de București”

Unii tineri aleg să-și continue studiile după terminarea liceului și să își caute de lucru după absolvirea facultății, alții reușesc cu greu să găsească ceva satisfăcător de lucru.

Mulți preferă să locuiască în continuare cu părinții și amână momentul în care devin independenți.

Sunt și excepții de la aceste situații. Un tânăr de 19 ani care locuiește împreună cu bunica sa s-a angajat imediat după terminarea liceului. Acesta a luat Bacalaureatul cu o notă foarte bună și a amânat cu un an alegerea unei facultăți. Derutat de reacțiile prietenilor, tânărul vrea să afle dacă banii pe care îi câștigă sunt suficienți pentru un trai decent, după cum a relatat în mediul online.

"Poți avea un trai decent cu un salariu de 4000 de lei pe lună?"

"Am 19 ani și anul acesta am terminat liceul și am luat bacul cu o medie tare frumușică de 9,78. Nu am mers la facultate anul acesta din cauza că nu m-am putut decide unde vreau să merg, dar la anul cu siguranță voi intra la o facultate.

Acum m-am angajat ca și șofer pe dubiță noaptea, de la 8 seară până la 4-5 dimineața și iau în mână 4100 de lei. Când le-am spus unor prieteni de job, aceștia îmi spun că salariul este foarte mic și că o să fac foamea. Îmi place jobul asta deoarece nu am șefi pe cap, stau și ascult muzică sau podcasturi, iar noaptea drumurile sunt libere și pot termină programul după 6 sau 7 ore de muncă. Nu plănuiesc să rămân la jobul acesta deoarece să lucrez noaptea este dificil și sunt obișnuit să mă culc și să mă trezesc devreme.

Ads

Eu locuiesc împreună cu bunica deoarece părinții nu prea au ținut la mine încă de când eram mic. Dacă nu ai chirie și nu pleci în vacanțe des, poți trăi decent cu 4000 de lei în România?", a scris tânărul pe Reddit.

"La anul mergi la facultate"

Povestea sa i-a impresionat pe mulți dintre cei care au comentat. Utilizatorii platformei l-au încurajat să continue studiile, asigurându-l că salariul pe care îl câștigă este unul bun.

"Ai niște prieteni tare proști. 4100 e un salariu bun în contextul prezentat."

"Pentru 19 ani o duci super bine. Îți recomand să te reorientezi în timp spre ceva calificare, dar e bine să strângi niște bani ca să-ți permiți acest lux."

"Pentru un job temporar înainte de facultate, e foarte bine. Poți trăi bine din 4000 de lei, dacă nu plătești chirie."

Ads

"Probabil prietenii lui lucrează la buzunaru' lu' tata"

"Dacă-ți place jobul, ține-te de el cât te țin curelele. Dar la anul mergi la facultate. Pentru că poți fi șofer de TIR și dacă ai diplomă de inginer, dar inginer nu poți fi dacă n-ai diplomă."

"Prietenii tăi sunt proști. Nu-i asculta. O persoană care nu plătește rate și nu are copii trăiește belfer cu 4100 lei. Pune și deoparte, dacă are minte."

"Probabil prietenii lui lucrează "la buzunaru' lu' tata" și "șef la mine acasă" dând sfaturi pentru cei muncitori așteptând să câștige din cripto."

"Eu sunt medic rezident și am salariul 4200 de lei la 28 de ani. Nu am bani de apartament sau copil, împart chiria cu cineva și nu mai plec în vacanțe în străinătate, dar mă descurc. Pentru tine la început de drum e ffff bine!"

"Să înveți să tragi de tine să devii tot mai bun"

"Locuiesc în chirie cu soția de vreo 10 ani (în Iași). Salariul meu a trecut peste 4000 de lei în urmă cu 2 ani și ceva, salariul soției a trecut peste 4000 în urmă cu 11 luni. Până să îmi treacă mie salariul peste 4000 călătorisem împreună prin vreo 17 țări și nu am făcut foamea niciodată. Deci poți să trăiești decent cu 4000 de lei în România."

Ads

"Copilașii aia care îți spuneau că ai să faci foamea sunt probabil ceva răzgâiați ținuți în puf de părinți și care încă nu știu pe ce lume trăiesc. O să se trezească și ei, stai liniștit."

"În orice caz, sfatul e să înveți să tragi de tine să devii tot mai bun și bineînțeles tot mai bine plătit, în timp un salariul de 4000 o să devină tot mai mic."

"Sunt oameni la 24 de ani cu facultate terminată și master în curs (sau terminat) și n-au salariul ăla -- bine, pentru ei va fi loc de creștere peste câțiva ani (până la vreun 6000-7000lei sau mai mult depinzând de domeniu), asta datorită studiilor (+dacă au noroc și tupeu să nu rămână plafonați la același job)."

"Prietenii tăi ori mor de ciuda ori primesc aceiași lunar de la părinți fără să facă nimic, căci 4100 lei net nu e un salariu deloc rău pentru vârstă ta.

Și ca să-ți răspund, cu 4000 lei net lunar poți trăi semi-decent, fără mofturi. 1500-2000 lei dai pe chirie + utilități (iarna e posibil să ajungi mai scump), iar de restul 1000-1500 îți gătești singur (fără comenzi Glovo), iar dacă îți mai rămân 500 lei ori îi strângi, ori îți iei ceva pentru ține, ori strângi și îți iei ceva (telefon/ laptop/ aspirator/PC gaming) care să te ajute sau să-ți placă, ori ieși în oraș săptămânal)"

Ads

"Da, cu banii ăștia mai ales la vârstă ta ești foarte bine (nu ai zis orașul). Problema e că o dată cu vârstă trebuie să crești, iar în jobul tău nu prea ai unde crește.

Te poți face eventual ceva manager mai încolo dar tot îți trebuie niște studii.

Așa că acum până dai la facultate: strânge bani, învață bine pentru admitere și alege o facultate de viitor: drept, medicină, calculatoare."

"Câștigi mai bine decât jumătate de București"

"Ce faci tu este un job necalificat, problema la astfel de job-uri va fi greu să crești salarial în România, peste 5 ani probabil vei câștiga tot atât. E frumos la început, ai bani, asculți muzică, job-ul nu e greu, dar după 10-15 ani o să realizezi că ai fi putut face mai multe în viață, dacă te complaci cu puțin atunci puțin vei avea.

O diplomă de facultate îți deschide alte orizonturi, te poți specializa și vei avansa profesional și salarial, de exemplu faci o școală de business și înființezi o firmă de transport și angajezi tineri că șoferi pe un salariu de 4.000 lei, iar tu că manager ai profit lunar de 4.000 euro."

"Câștigi mai bine decât jumătate de București. O s-o duci bine 100%".

Ads