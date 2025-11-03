Băiat de 15 ani torturat de alți trei adolescenți. Victima a fost pusă să se dezbrace și să se arunce într-un râu. „Inima mi s-a oprit”

Doi băieți și o fată sunt anchetați pentru răpire și agresiune în Torino, Italia, după ce au torturat un tânăr de 15 ani într-un apartament, iar apoi l-au forțat să se dezbrace și să se arunce în râul Dora.

Unul dintre suspecți este chiar un coleg de școală al victimei, potrivit Corriere della Sera.

Potrivit plângerii depuse la Carabinieri, tânărul de 15 ani a fost convins de un coleg de școală să nu mai meargă la casa bunicului său în seara zilei de 31 octombrie și să îl urmeze într-un apartament, fără adulți, împreună cu un băiat și o fată.

„L-au torturat și l-au bătut timp de două ore”

„L-au dus într-o casă din Torino unde nu erau adulți, i-au luat telefonul. Ne-au blocat numerele de telefon, iar apoi acești monștri l-au torturat și l-au bătut timp de două ore, închizându-l în baie”, povestește mama victimei.

Videoclipuri cu tortura

Poliția a confiscat telefoanele mobile ale celor trei adolescenți, în vârstă de 14, 15 și respectiv 16 ani.

Conform anchetatorilor, telefoanele ar putea conține videoclipuri cu agresiunea din noaptea de Halloween. Abuzul ar putea fi mult mai grav decât cel raportat de mama victimei, dar asta va arăta numai analiza telefoanelor.

Anchetatorii vor să afle dacă există clipuri cu tortura și vor analiza conversațiile lor din acea noapte.

„Inima mi s-a oprit”

„De ce atâta cruzime față de un băiat slab? L-au ademenit pretinzând că sunt prietenii lui, iar el era fericit. Știam că trebuia să meargă la casa bunicului său și abia a doua zi dimineață am aflat că nu ajunsese acasă. Inima mi s-a oprit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că fiul meu este în viață, dar în sufletul meu simt atâta furie și durere”, a scris mama adolescentului pe o rețea socială.

