Adolescentă de 13 ani agresată sexual de tată vitreg. Poliția a fost sesizată de reprezentanții școlii

O fată de 13 ani din judeţul Dolj a fost agresată sexual de tatăl ei vitreg, un bărbat de 56 de ani.

Poliţiştii au fost sesizaţi despre acest lucru de reprezentanţii şcolii.

Agresorul a fost reţinut şi va fi prezentat procurorilor pentru luarea unei măsuri preventive.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au anunţat, vineri, 19 septembrie, că poliţiştii au fost sesizaţi de către reprezentanţii unei unităţi de învăţământ din comuna Predeşti cu privire la faptul că o fată de 13 ani ar fi fost agresată sexual de un membru al familiei.

”Din cercetări s-a stabilit că, în cursul zilei de 7 septembrie, în jurul orei 15.00, în timp ce se afla la domiciliul din comuna Predeşti, minora ar fi fost agresată sexual de către tatăl său vitreg, un bărbat de 56 de ani, din comuna Predeşti”, au afirmat poliţiştii.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru agresiune sexuală asupra unui minor, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova pentru luarea unei măsuri preventive.

Ads