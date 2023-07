Tânăra cu brațele replantate în urma unui accident tragic și-a lansat prima piesă: ”Trebuie să lupt” VIDEO

Alexia, tânăra de 15 ani căreia medicii i-au replantat mâinile în urma unui accident de autocar din decembrie 2022, a lansat oficial prima ei piesă, la jumătate de an după ce a primit o nouă șansă la viață.

”Prin această melodie vreau să transmit faptul că indiferent de cât de dificil ar fi momentul acesta din viaţa mea, trebuie să lupt pentru a-mi îndeplini visele. Vreau să le transmit celor care trec prin momente grele să lupte cu zâmbetul pe buze, să ştie că sunt momente trecătoare şi că totul depinde de noi”, a declarat Alexia pentru Observator.

Noua melodie, lansată în urmă cu două zile, a strâns deja peste 16.000 de vizualizări pe YouTube.

”Eu am făcut parte din organizatorii acestui clip şi de asemenea am şi participat. Sunt mândru de sora mea şi îi voi fi alături tot timpul şi am încredere că va reuşi în domeniul acesta muzical”, a declarat Eric, fratele Alexiei.

