O adolescentă a murit în timpul unui „ritual”. Fata a fost îngropată de vie pe un șantier. Ce pedeapsă a primit suspectul FOTO

O tânără a murit după ce a fost îngropată de vie pe un șantier, dar Curtea Districtuală din Haifa l-a achitat pe suspect de acuzația de crimă.

Victima se numește Lital Yael Melnik. Fata avea doar 17 ani când a fost descoperită moartă în anul 2021.

Suspectul, Edward Kachura, a fost condamnat pentru ucidere din culpă, viol și încălcarea unei ordonanțe judecătorești.

În timpul procesului, judecătorii au ajuns la decizia că procurorii nu au demonstrat că Kachura a ucis-o intenționat. Decizia a venit la 3 ani după moartea adolescentei.

Familia victimei a izbucnit în plâns în sala de judecată. Sora tinerei a spus că „nu are sens că ea s-ar fi îngropat singură în nisip”.

Potrivit unui expert medical, care a fost citat de instanță, Melnik ar fi putut muri accidental, în timp ce folosea un tub pentru a respira într-un șanț de nisip; nivelul de dioxid de carbon din organism i-a crescut și a dus la pierderea cunoștinței și la inhalarea pietrișului, care i-a blocat căile respiratorii.

Totuși, Curtea a precizat că achitarea de crimă nu-l scutește pe Edward Kachura de responsabilitate.

„Conduita inculpatului a făcut posibilă producerea tragediei”, au transmis judecătorii, conform ynetnews.com.

Bărbatul lucra ca asistent medical la un spital de psihiatrie, unde a cunoscut-o pe adolescentă. Cei doi au avut o relație romantică, în ciuda unui ordin judecătoresc care îi interzicea contactul. În luna octombrie 2021, Melnik a plecat de acasă și a mers la Kachura.

Conform procurorilor, cei doi au decis să facă un „ritual” ce implica îngroparea tinerei în nisip, cu un tub pentru respirație. Pentru că prima încercare a eșuat, ei s-au mutat într-un șantier, unde bărbatul a săpat șanțul și a acoperit-o cu nisip și pietriș.

Suspectul a negat că ar fi omorât-o și a susținut că fata a intrat singură în șanț și că moartea ei a fost accidentală.

Cazul a avut un mare impact emoțional asupra publicului, inclusiv asupra unui polițist care a dezvoltat stres post-traumatic după ce a observat mâinile adolescentei ieșind din nisip.

Familia tinerei spune că Kachura a ucis-o intenționat, dar instanța a decis că acuzația de crimă nu a fost demonstrată și l-a condamnat pentru fapte mai puțin grave.

