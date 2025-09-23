O adolescentă de 17 ani a fost găsită spânzurată de o grindă. Unde a avut loc tragedia

O adolescentă în vârstă de 17 ani a fost găsită spânzurată de o grindă într-o anexă a unei locuințe din județul Dolj, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care tânăra și-a pierdut viața.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj au anunțat marți, 23 septembrie, că polițiștii Secției nr. 13 Rurală Segarcea au fost sesizați de un bărbat din comuna Valea Stanciului cu privire la faptul că o persoană s-a spânzurat de o grindă de lemn dintr-o anexă a locuinței.

”La fața locului s-au deplasat polițiștii, fiind identificată o minoră de 17 ani din comuna Valea Stanciului.

La fața locului s-a deplasat și un echipaj de ambulanță care a constatat decesul.

Trupul minorei a fost depus la morgă în vederea efectuării unei expertize medico-legale și stabilirii cauzei decesului”, au afirmat reprezentanții IPJ Dolj.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care adolescenta și-a pierdut viața.

