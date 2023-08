Prima reacție a iubitului tinerei ucise în Mangalia, care ar fi fost înșelat. Ce mesaj i-ar fi trimis Alina. „Mi-am dat seama că nu e ea”

Iubitul Alinei, fata ucisă de o prietenă în Mangalia, a avut o reacție în acest caz.

Tânărul, identificat sub numele Sergiu, a povestit că nu a reuşit să dea de iubita sa mai multe ore. Nu a bănuit nicio clipă că tânăra este moartă, potrivit observatornews.ro.

„Eu am vorbit pe la ora 2 cu Alina. Şi mi-a spus că vrea să se culce. Pe la 4.30 îmi dă mesaj că vrea să se despartă de mine, că m-a înşelat. Mi-am dat seama că nu e ea. Am insistat şi să o sun. Pe la 4.47 mi-a dat mesaj că ea pleacă acasă, că fumează o ţigară pe bancă şi aşteaptă taxiul. Am tot sunat-o. I-am dat mesaj. Am văzut că nu răspunde i-am scris Loredanei. Loredana se tot lua de Alina de la orice. Că îi ia lucrurile, la mâncare. De nimica toată. Trebuia să stea până pe 15, i-am zis să vină mai devreme. Pentru că eu trebuia să plec în Germania, a zis că vine mai devreme. Mă înţelegeam cu ea. Ultimul mesaj la 2 si 4 minute. După mesajul despărţirii mi-am dat seama că nu e ea. Alina nu avea parolă la telefon. Nu m-am gândit niciodată că nu mai e în viaţă. Nu ştiu de ce a omorât-o”, a povestit tânărul pentru Observator.

Tribunalul Constanţa a dispus luni arestarea preventivă pentru 30 de zile, pentru săvârşirea infracţiunii de omor, a unei tinere de 18 ani care şi-ar fi ucis prietena, cadavrul acesteia fiind găsit sub o bancă într-un parc din Mangalia.

Hotărârea judecătorilor nu este definitivă, ea putând fi contestată la Curtea de Apel.

"Soluţia pe scurt: În baza art. 226 C.p.p., admite propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cu privire la inculpata Atănăsoaie Loredana-Ionela. În baza (...), dispune arestarea preventivă, pe o perioadă de 30 zile, cu începere de la data de 07.08.2023 şi până la data de 05.09.2023, inclusiv, a inculpatei Atănăsoaie Loredana-Ionela, pentru săvârşirea infracţiunii de omor, (...). Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare", a informat Tribunalul Constanţa.

Tânăra a fost reprezentată de un avocat desemnat din oficiu, din cadrul Baroului Constanţa.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, pe numele suspectei a fost emisă, în noaptea de duminică spre luni, o ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore.

Surse din anchetă susţin că presupusa autoare a faptei şi victima erau prietene, iar între ele ar fi apărut un conflict spontan, după ce victima şi-ar fi înşelat iubitul şi apoi i-ar fi cerut prietenei sale să nu îi spună acestuia adevărul.

O fată de 18 ani din Vaslui a fost găsită moartă, duminică dimineaţă, sub o bancă dintr-un din municipiul Mangalia. Cadavrul prezenta urme de violenţă.