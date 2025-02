Adolescentă ucisă de rechin în timp ce înota pe o plajă din Australia. Mesajul neașteptat pe care l-a transmis de tatăl victimei FOTO/VIDEO

Sfârșit tragic pentru o adolescentă de 17 ani. Fata a fost atacată de un rechin în timp ce făcea baie pe o plajă din estul Australiei. Adolescenta a fost adusă țărm, dar medicii nu au reușit s-o salveze. În zona respectivă sunt numeroși rechini, dar ei nu se apropie în general de mal, potrivit The Guardian.

Adolescenta de 17 ani, pe nume Charlize Zmuda a fost atacată mortal de un rechin în timp ce înota la aproximativ 100 de metri de țărm, la Woorim Beach, pe Insula Bribie, în apropiere de Brisbane, Australia.

Tragedia a avut loc luni, 3 februarie, în jurul orei 16:45. În ciuda eforturilor depuse de martori și paramedici, adolescenta a suferit răni grave la nivelul brațului și în zona părții superioare a corpului, care i-au fost fatale.

Tatăl ei, Steve Zmuda a încurajat oamenii să nu evite plaja pe care Charlize o iubea atât de mult. El a descris-o pe fată drept o persoană dedicată și implicată în comunitate.

A vigil will be held tonight at 6pm at 5th Avenue, Woorim to honour 17 year old teenager Charlize Zmuda. She was a lifesaver who attended her year 12 formal on Friday. Her parents described her as a person with the biggest of hearts and someone who would do anything for anyone. https://t.co/clsKRQxYZ5 pic.twitter.com/64B2DFIdaH