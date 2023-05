Fată de 14 ani împușcată în cap de un vecin în timp ce se juca de-a v-ați ascunselea cu alți copii în jurul casei acestuia

O adolescentă de 14 ani a fost împușcată în cap vecinul în curtea căruia se juca cu alți copii de-a v-ați ascunselea, potrivit BBC. Fata este în afara oricărui pericol.

Tragedia s-a petrecut în orașul american Louisiana, Texas. Bărbatul care a tras are 58 de ani și a fost pus sub acuzare după ce a împușcat o fetiță de 14 ani care se juca în apropierea casei lui, arată digi24.

El le-a declarat polițiștilor că a văzut "umbre" pe lângă casa lui, iar atunci a început să tragă.

Din primele date, autoritățile au descoperit că mai mulți copii se jucau în apropierea casei bărbatului, care le era vecin.

Familia adolescentei susține că tânăra se află în afara oricărui pericol și se recuperează.

Aresul a fost reținut și va rămâne în arest, arată BBC.

Louisiana girl shot in head while playing hide-and-seek

David Doyle, 58, is charged with aggravated assault and battery. He told officers he opened fire after seeing "shadows outside his home". https://t.co/TnGLpEkb7o