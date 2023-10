O adolescentă iraniană, Armita Geravand, care a intrat în comă la începutul acestei luni în urma unei presupuse interacţiuni cu poliţiştii pentru încălcarea legii hijabului din ţară, ar fi ”în moarte cerebrală”, a informat duminică presa de stat iraniană, transmite Reuters.

Grupurile pentru drepturile omului, cum ar fi grupul kurdo-iranian Hengaw, au fost primele care au făcut publică spitalizarea lui Armita Geravand, publicând fotografii ale fetei de 16 ani pe reţelele de socializare care o arătau inconştientă, cu un tub respirator şi bandaj deasupra capului, vizibil pe suport vital.

Reuters nu a putut verifica imaginile.

”Cele mai recente monitorizări privind starea de sănătate a lui Geravand indică faptul că starea ei de moarte cerebrală pare sigură, în ciuda eforturilor personalului medical”, a informat presa de stat.

