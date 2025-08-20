Adolescenții uciși pe A1 de un TIR au fost identificați de părinți. Primarul localității din care era fata de 14 ani oferă detalii șocante

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 20 August 2025, ora 15:12
Adolescenții uciși pe A1 de un TIR au fost identificați de părinți. Primarul localității din care era fata de 14 ani oferă detalii șocante
Adolescenții uciși pe A1 de un TIR au fost identificați de părinți FOTO: Bogdan Ionuț, grup privat Facebook Info Trafic București si Ilfov-Radare - R.A.R

Cei doi adolescenți care au murit loviți de un TIR pe Autostrada A1 București-Pitești aveau o relație, cunoscută de părinți și de DGASPC, a dezvăluit primarul comunei în care locuia fata de 14 ani. Șoferul TIR-ului spune că fata și băiatul (18/19 ani) s-au îmbrățișat pe banda de urgență înainte de a păși în fața camionului.

În urma accidentului produs marți, pe A1, la kilometrul 41, pe sensul de mers spre Pitești, în apropierea localității Vânătorii Mici, anchetatorii au identificat cele două victime: o fată de 14 ani din județul Giurgiu și un tânăr de 18 sau 19 ani din Buzău.

Daniel Badea, primarul din Crevedia Mare, a confirmat că cei doi aveau o relație și tânărul se mutase cu fata și familia ei.

„Noi am fost sesizați în luna mai sau iunie, de către DGASPC Giurgiu, fiind o informare în prealabil de la DGASPC Buzău și o anchetă de la IPJ Buzău. În urma acestor anchete, IPJ Buzău a constatat faptul că acest tânăr în vârstă de 19 ani a întreținut relații intime cu fata care este din comuna mea. Fata, la acea vreme, avea 13 ani și jumătate. Automat a fost sesizat și s-a sesizat IPJ, fiind vorba de un viol, fiind vorba de o minoră. Noi automat am început un raport de anchetă socială prin care am monitorizat întreaga situație și am făcut acest lucru săptămânal”, a declarat primarul localității din Giurgiu unde locuia fata de 14 ani pentru Digi24.

Primarul a spus că a discutat cu părinții fetei înainte de accident și a fost șocat că aceasta a făcut un test de sarcină la doar 13 ani.

„Din discuțiile pe care le-am mai avut cu vecinii, acel tânăr se mutase la ei. Atâta vreme cât familia acceptă aceste lucruri, indiferent de autoritate, nu poate lua niciun fel de măsură, dacă familia nu-și dorește mai mult de-atât”, a mai spus edilul localității în care trăia adolescenta.

„Din nefericire, leziunile suferite de cele două persoane au fost grave, iar personalul medical a declarat decesul acestora”, a informat ISU Giurgiu după accident.

