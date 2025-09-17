Doi adolescenți s-au filmat cum urinau într-o oală cu supă într-un restaurant și au postat imaginile pe Internet. Amenda uriașă pe care au primit-o părinții

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 07:52
935 citiri
Doi adolescenți s-au filmat cum urinau într-o oală cu supă într-un restaurant și au postat imaginile pe Internet. Amenda uriașă pe care au primit-o părinții
Restaurantul a cerut despăgubiri uriașe FOTO Pixabay

Doi adolescenți din China au fost obligați de un tribunal din Shanghai să plătească despăgubiri de 2,2 milioane de yuani (aproximativ 309.000 de dolari) după ce au urinat într-o oală cu supă într-un restaurant Haidilao și au postat filmarea online. Incidentul, devenit viral, a afectat reputația celui mai mare lanț de restaurante din țară și a dus la compensații acordate miilor de clienți.

Cazul s-a petrecut în februarie, la o filială Haidilao din Shanghai, și a stârnit furie la nivel național după ce tinerii, aflați în stare de ebrietate, au postat pe internet filmarea gestului lor. Deși nu există dovezi că supa contaminată ar fi fost consumată de clienți, compania a decis să ofere compensații miilor de persoane care au luat masa acolo, arată Antena 3 CNN.

Părinții au fost amendați

Restaurantul a cerut despăgubiri de peste 23 de milioane de yuani, în instanță, invocând atât pierderile financiare, cât și afectarea reputației. Instanța a stabilit ca părinții celor doi, considerați responsabili pentru lipsa de supraveghere, să suporte plata despăgubirilor.

Suma include: 2 milioane de yuani pentru prejudiciul operațional și de imagine, 130.000 de yuani pentru distrugerea și igienizarea veselei și 70.000 de yuani pentru costuri legale.

Totuși, instanța a subliniat că toate compensațiile suplimentare oferite clienților de către Haidilao (rambursări și bonusuri de până la 10 ori valoarea notei de plată) au fost „decizii de afaceri voluntare” și nu pot fi imputate adolescenților.

Pentru a recâștiga încrederea publicului, restaurantul a înlocuit toate echipamentele de gătit și a efectuat ample lucrări de igienizare.

Fondat în provincia Sichuan, Haidilao are astăzi peste 1.000 de restaurante în întreaga lume și este cunoscut pentru serviciile sale deosebite: clienții pot primi manichiură gratuită, iar copiii sunt răsfățați cu vată de zahăr în timp ce așteaptă la masă.

De ce unul dintre cei mai străluciți oameni de știință în domeniul inteligenței artificiale a părăsit SUA pentru China
De ce unul dintre cei mai străluciți oameni de știință în domeniul inteligenței artificiale a părăsit SUA pentru China
În 2020, după aproape trei decenii petrecute în Statele Unite, Song-Chun Zhu – unul dintre cei mai importanți cercetători în inteligență artificială – a luat un bilet doar dus spre...
Șofer român de TIR, prins în Germania că a condus trei săptămâni fără nicio pauză. A dat vina pe firma spaniolă la care lucra. Amenda uriașă primită
Șofer român de TIR, prins în Germania că a condus trei săptămâni fără nicio pauză. A dat vina pe firma spaniolă la care lucra. Amenda uriașă primită
Un șofer de camion, de origine română, a fost prins de poliția germană după ce a lucrat timp de trei săptămâni fără pauză. Cazul românului dezvăluie faptul că numeroși șoferi...
#adolescenti, #urinat, #supa, #restaurant, #China, #amenda , #China
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a despartit a doua oara in 30 de zile de iubita lui si n-a mai stat pe ganduri
ObservatorNews.ro
Afacerile romanesti, in pericol din cauza importurilor chinezesti. Guda:Pierdem 2 miliarde de euro pe an
Adevarul.ro
Lupul care a infiorat un sat ascuns in munti, rapus de o femeie. "Era ceva necurat cu el. Avea trasaturi de om"

Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bărbat executat de Iran pentru spionaj în favoarea Israelului. Victima a fost reținută după ce i-a trimis o scrisoare lui Zelenski
  2. Cum va fi vremea astăzi, 17 septembrie. Ploi, vânt și descărcări electrice. Câte grade vom avea în Capitală
  3. Doi adolescenți s-au filmat cum urinau într-o oală cu supă într-un restaurant și au postat imaginile pe Internet. Amenda uriașă pe care au primit-o părinții
  4. Mii de protestatari au cerut demisia premierului naționalist al Slovaciei. „Ajunge! Fico la închisoare!” FOTO/VIDEO
  5. Prima apariție în instanță a asasinului lui Charlie Kirk, unde a spus doar câteva cuvinte. Procurorul a dezvăluit detalii necunoscute din anchetă VIDEO
  6. Imagini cu Donald Trump şi Jeffrey Epstein au fost proiectate pe castelul Windsor. Patru persoane au fost arestate VIDEO
  7. Un stat vecin cu Rusia a inaugurat prima școală unde copiii să învețe cum să manevreze dronele. "Este vorba de dezvoltarea capacităților de apărare militară"
  8. O țară care are frontieră cu Rusia sapă un șant de 40 de kilometri și 600 de buncăre pentru a bloca o invazie a rușilor
  9. Copilul problemă al Europei, prins între Trump și Putin: O țară NATO nu mai poate face un joc dublu
  10. Un savant de la Imperial College din Londra susține că are dovezi: Viața pe Pământ a fost adusă de extratereștri VIDEO