Doi adolescenți s-au filmat cum urinau într-o oală cu supă într-un restaurant și au postat imaginile pe Internet. Amenda uriașă pe care au primit-o părinții

Doi adolescenți din China au fost obligați de un tribunal din Shanghai să plătească despăgubiri de 2,2 milioane de yuani (aproximativ 309.000 de dolari) după ce au urinat într-o oală cu supă într-un restaurant Haidilao și au postat filmarea online. Incidentul, devenit viral, a afectat reputația celui mai mare lanț de restaurante din țară și a dus la compensații acordate miilor de clienți.

Cazul s-a petrecut în februarie, la o filială Haidilao din Shanghai, și a stârnit furie la nivel național după ce tinerii, aflați în stare de ebrietate, au postat pe internet filmarea gestului lor. Deși nu există dovezi că supa contaminată ar fi fost consumată de clienți, compania a decis să ofere compensații miilor de persoane care au luat masa acolo, arată Antena 3 CNN.

Părinții au fost amendați

Restaurantul a cerut despăgubiri de peste 23 de milioane de yuani, în instanță, invocând atât pierderile financiare, cât și afectarea reputației. Instanța a stabilit ca părinții celor doi, considerați responsabili pentru lipsa de supraveghere, să suporte plata despăgubirilor.

Suma include: 2 milioane de yuani pentru prejudiciul operațional și de imagine, 130.000 de yuani pentru distrugerea și igienizarea veselei și 70.000 de yuani pentru costuri legale.

Totuși, instanța a subliniat că toate compensațiile suplimentare oferite clienților de către Haidilao (rambursări și bonusuri de până la 10 ori valoarea notei de plată) au fost „decizii de afaceri voluntare” și nu pot fi imputate adolescenților.

Pentru a recâștiga încrederea publicului, restaurantul a înlocuit toate echipamentele de gătit și a efectuat ample lucrări de igienizare.

Fondat în provincia Sichuan, Haidilao are astăzi peste 1.000 de restaurante în întreaga lume și este cunoscut pentru serviciile sale deosebite: clienții pot primi manichiură gratuită, iar copiii sunt răsfățați cu vată de zahăr în timp ce așteaptă la masă.

