Idei de sporturi în aer liber pentru copii și adolescenți

Sporturile în aer liber sunt o modalitate excelentă pentru copii și adolescenți de a-și petrece timpul în natură, de a fi activi, de a învăța ce înseamnă un stil de viață sănătos. De asemenea, oferă oportunitatea de a socializa și de a-și face prieteni noi.

Este important să aleagă singur ce i-ar plăcea să facă, însă și puterea exemplului l-ar putea ajuta. Îndeamnă-l să facă mișcare de cel puțin trei ori pe săptămână, să meargă la orele de sport de la școală și să se integreze într-o echipă. În orice tip de sport, este relevant și echipamentul. Așa că, fă-ți timp pentru o sesiune de shopping împreună.

Baschet și alte sporturi de echipă

Unul dintre sporturile preferate de copii și adolescenți este baschetul. Se poate practica atât în curtea școlii, cât și în parcuri, în locurile special amenajate în curtea casei voastre sau a bunicilor. Aveți nevoie de un coș special, prins la o înălțime potrivită, cât să le permită copiilor să exerseze corect, dar și de o minge de baschet. Pentru ca experiența să fie completă, copiii au nevoie de adidasi baschet, de un tricou potrivit oversized și de o pereche de pantaloni comozi, ca ai marilor campioni. Jucați împreună pase și faceți concursuri. Dacă cei mici devin din ce în ce mai pasionați, îi puteți înscrie în echipa școlii sau la un club sportiv specializat.

Unul dintre cele mai populare sporturi în natură, îndrăgit deopotrivă de copii și adolescenți, este fotbalul. Poate fi practicat pe orice teren amenajat, dar și în parcuri sau pe terenuri virane din orice colț de natură. Este un sport de echipă, ce îți va ajuta copilul să dezvolte abilități de comunicare și încredere. Pe de altă parte, are rolul de a îmbunătăți capacitățile de coordonare și echilibru ale celui mic, dar ajută și la rezistența cardiovasculară și forța musculară.

Handbalul și voleiul sunt, de asemenea, sporturi ce pot fi practicate în natură. Acestea dezvoltă musculatura întregului corp, dar și spiritul de echipă, îi învață pe copii și adolescenți ce înseamnă încrederea în partenerii de joc, dar și competitivitatea onestă. Sunt potrivite atât pentru băieți, cât și pentru fete, iar dacă există interes, se poate face performanță.

Sporturi de practicat în familie

Alergarea este o altă activitate în aer liber care are beneficii pentru organism, mai ales pentru copii și adolescenți. Aceasta poate fi practicată oriunde: pe terenul de sport al școlii, pe drumul din fața casei, în parc, dar și pe pistele stadioanelor deschise publicului larg. Alergarea are, în primul rând, un impact pozitiv asupra stării de spirit. În plus, poate fi o metodă de a petrece timpul împreună cu cei mici ai tăi, cel puțin de două ori pe săptămână.

La nivel de performanță, putem vorbi despre atletism. Dacă observi că cei mici au înclinații către acest sport, îi poți duce la antrenamente și evaluări de specialitate.

Mișcarea pe bicicletă sau role este un alt tip de sport recomandat. Mai degrabă un sport de agrement decât de performanță, acest tip de activitate are scopul de a îmbunătăți echilibrul copiilor și adolescenților, de a întări mușchii picioarelor și ai abdomenului și, în plus, este o activitate pe care o puteți face împreună cât mai des, când vremea vă permite. Ai nevoie de biciclete sau de role pentru toată familia, de căști, de cotiere și de genunchiere. Odată echipați, sunteți gata de aventură.

Indiferent ce sport alegi să practice copiii tăi, important este să meargă cu plăcere la antrenament, nu obligați sau forțați de împrejurări. Sportul ar trebui să fie un stil de viață, să aducă bucurie. Fie că faceți sport împreună sau îți duci copiii la școli speciale, relevant este să conștientizeze importanța pentru sănătatea fizică, psihică și emoțională pe care o aduce orice fel de mișcare, mai ales dacă este practicată în natură și în echipă.

