„Tinerii preiau controlul”. Haosul provocat de adolescenți în Chicago: mașini vandalizate, magazine sparte, turiști atacați VIDEO

Sute de adolescenți din Chicago au provocat haos pe străzile orașului, distrugând mașini și magazine și atacând turiștii. Acțiunile ar fi efectul unei noi mișcări, născute pe rețele sociale din SUA: „Teen Takeover” (Tinerii preiau controlul).

În imaginile publicate de Fox 32 pot fi văzute grupuri de adolescenți care sparg geamurile mașinilor, în timp ce sunt disperați de Poliție.

Potrivit Fox News, grupuri mari de adolescenți au fost văzute punând muzică în boxe portabile, în fața mașinilor, iar unii tineri au încercat să intre în Millennium Park, care este interzis celor sub 21 de ani după anumite ore, și la Institutul de Artă din centrul orașului.

Unii adolescenți din grup au început să sără pe mașini, să spargă geamurile și să atace oamenii din interior. O femeie a declarat pentru Fox 32 că soțul ei, aflat la volan, a fost atacat după ce un grup de adolescenți a sărit pe parbrizul mașinii. Bărbatul a fost dus la spitalul local pentru îngrijiri medicale.

Sute de ofițeri de poliție asistați de echipele SWAT au ieșit în ​​​​centrul orașului în încercarea de a restabili ordinea, fiind auzite mai multe focuri de armă.

Poliția a fost văzută escortând turiști înspăimântați înapoi la mașinile lor sau la hoteluri pentru a scăpa de haos, iar traficul pe Michigan Avenue din Chicago a fost oprit în timp ce poliția a încercat să restabilească ordinea.

Poliția spune că un băiat de 6 ani a fost împușcat în braț lângă Chicago Loop, iar un băiat de 17 ani a fost împușcat în picior. Ambii au fost duși la Spitalul Northwestern, fiind în afara oricărui pericol.

It hurts my heart to see people trash a Tesla that is to changing the trajectory of these kids’ kids’ kids’ kids future for the better. @elonmusk $TSLA pic.twitter.com/KbH0f9E9AF