Câinii fără adăpost primesc o nouă șansă. Cei interesați îi pot îngriji temporar înainte să decidă în privința adopției

Câinii din adăposturi vor putea fi încredințați spre îngrijire temporară înaintea unei eventuale adopții, în cadrul programului „Foster pentru adopție” la București. Măsura aprobată în ședința de marți, 30 septembrie, a Consiliului General al Capitalei (CGMB) vizează patrupedele din adăposturile publice ale Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA).

Inițiativa are ca scop încredințarea temporară a câinilor fără stăpân către persoane fizice, spre îngrijire, socializare și pregătire pentru o eventuală adopție definitivă.

Încredințarea temporară se realizează pe baza unui contract între ASPA și beneficiar.

ASPA va asigura identificarea prin microcip și înregistrarea în Registrul de Evidență al Câinilor cu Stăpân, vaccinarea, deparazitarea și sterilizarea câinilor, precum și sprijin logistic, hrană și servicii medicale veterinare, la nevoie, pe perioada programului, în limita bugetului aprobat.

Persoana care îngrijește temporar un câine trebuie să îi asigure apă, adăpost și să îl prezinte la controalele veterinare programate la ASPA. De asemenea, trebuie să aibă grijă ca animalul să nu se piardă și să nu fie furat și să nu îl înstrăineze, abandoneze sau utilizeze în scopuri comerciale. Plimbarea câinelui se va realiza doar cu lesă.

De asemenea, persoana care îngrijește temporar câinele (foster) va trebui să permită verificarea condițiilor de întreținere de către reprezentanții ASPA și să trimită poze/video și informări săptămânale despre starea și evoluția animalului.

Totodată, va trebui să promoveze animalul pentru adopție, iar dacă va găsi o persoană interesată, să o pună în legătură directă cu ASPA, pentru întocmirea procedurilor legale în vederea adopției.

ASPA decide plasarea în interesul câinelui

Pe de altă parte, ASPA va trebui să asigure dreptul la preemțiune al fosterului în cazul adopției definitive.

Autoritatea va putea să decidă, în funcție de interesul animalului, rechemarea câinelui în adăpost și redistribuirea lui către alt foster sau către adopție.

Potrivit referatului de aprobat, încredințarea temporară a câinilor către persoane fizice va permite socializarea câinilor, adaptarea lor la mediul familial și le va oferi beneficiarilor timp să ia o decizie responsabilă privind adopția.

„Mecanismul sprijină reintegrarea socială a câinilor greu adoptabili, oferindu-le un mediu mai puțin stresant decât cel al adăpostului și timp pentru a se acomoda cu oamenii și cu mediul domestic. Pe lângă beneficiile legate de bunăstarea animalelor, programul contribuie și la optimizarea resurselor publice”, prevede hotărârea.

Conform notei de fundamentare, experiența orașelor și organizațiilor internaționale care aplică programe similare arată că acest mecanism crește rata adopțiilor și reduce numărul de animale returnate în adăpost.

„În plus, implicarea comunității în sprijinirea câinilor fără stăpân contribuie la creșterea gradului de responsabilitate civică și la îmbunătățirea imaginii orașului în ceea ce privește bunăstarea animalelor”, menționează sursa citată.

