Câinii fără adăpost primesc o nouă șansă. Cei interesați îi pot îngriji temporar înainte să decidă în privința adopției

Autor: Aniela Manolea
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 13:44
85 citiri
Câinii fără adăpost primesc o nouă șansă. Cei interesați îi pot îngriji temporar înainte să decidă în privința adopției
Îngrijirea temporară „foster pentru adopție” a câinilor, implementată în Capitală FOTO Facebook /Raisa Corici

Câinii din adăposturi vor putea fi încredințați spre îngrijire temporară înaintea unei eventuale adopții, în cadrul programului „Foster pentru adopție” la București. Măsura aprobată în ședința de marți, 30 septembrie, a Consiliului General al Capitalei (CGMB) vizează patrupedele din adăposturile publice ale Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA).

Inițiativa are ca scop încredințarea temporară a câinilor fără stăpân către persoane fizice, spre îngrijire, socializare și pregătire pentru o eventuală adopție definitivă.

Încredințarea temporară se realizează pe baza unui contract între ASPA și beneficiar.

ASPA va asigura identificarea prin microcip și înregistrarea în Registrul de Evidență al Câinilor cu Stăpân, vaccinarea, deparazitarea și sterilizarea câinilor, precum și sprijin logistic, hrană și servicii medicale veterinare, la nevoie, pe perioada programului, în limita bugetului aprobat.

Persoana care îngrijește temporar un câine trebuie să îi asigure apă, adăpost și să îl prezinte la controalele veterinare programate la ASPA. De asemenea, trebuie să aibă grijă ca animalul să nu se piardă și să nu fie furat și să nu îl înstrăineze, abandoneze sau utilizeze în scopuri comerciale. Plimbarea câinelui se va realiza doar cu lesă.

De asemenea, persoana care îngrijește temporar câinele (foster) va trebui să permită verificarea condițiilor de întreținere de către reprezentanții ASPA și să trimită poze/video și informări săptămânale despre starea și evoluția animalului.

Totodată, va trebui să promoveze animalul pentru adopție, iar dacă va găsi o persoană interesată, să o pună în legătură directă cu ASPA, pentru întocmirea procedurilor legale în vederea adopției.

ASPA decide plasarea în interesul câinelui

Pe de altă parte, ASPA va trebui să asigure dreptul la preemțiune al fosterului în cazul adopției definitive.

Autoritatea va putea să decidă, în funcție de interesul animalului, rechemarea câinelui în adăpost și redistribuirea lui către alt foster sau către adopție.

Potrivit referatului de aprobat, încredințarea temporară a câinilor către persoane fizice va permite socializarea câinilor, adaptarea lor la mediul familial și le va oferi beneficiarilor timp să ia o decizie responsabilă privind adopția.

„Mecanismul sprijină reintegrarea socială a câinilor greu adoptabili, oferindu-le un mediu mai puțin stresant decât cel al adăpostului și timp pentru a se acomoda cu oamenii și cu mediul domestic. Pe lângă beneficiile legate de bunăstarea animalelor, programul contribuie și la optimizarea resurselor publice”, prevede hotărârea.

Conform notei de fundamentare, experiența orașelor și organizațiilor internaționale care aplică programe similare arată că acest mecanism crește rata adopțiilor și reduce numărul de animale returnate în adăpost.

„În plus, implicarea comunității în sprijinirea câinilor fără stăpân contribuie la creșterea gradului de responsabilitate civică și la îmbunătățirea imaginii orașului în ceea ce privește bunăstarea animalelor”, menționează sursa citată.

Despăgubire uriașă după un act de malpraxis. Cât trebuie să plătească Spitalul Filantropia din București și un medic ginecolog
Despăgubire uriașă după un act de malpraxis. Cât trebuie să plătească Spitalul Filantropia din București și un medic ginecolog
O instanță a obligat Spitalul Filantropia din București și un medic ginecolog să plătească 80.000 de euro drept daune morale unei paciente, în urma unui caz reclamat ca malpraxis care a dus...
Se oprește apa caldă în București. Sute de blocuri afectate, din cauza lucrărilor de reparații și modernizare
Se oprește apa caldă în București. Sute de blocuri afectate, din cauza lucrărilor de reparații și modernizare
Furnizarea apei calde va fi oprită la sute de blocuri din sectoarele 2, 3, 4, 5 și 6, în următoarele zile, pentru lucrări de reparații și modernizare, se arată într-un comunicat transmis...
#adoptie caini Bucuresti, #ingrijire caini, #CGMB, #adoptie animale, #aspa, #Bucuresti , #animale
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Nicusor Dan: Romania nu era pregatita pentru a intra in UE
ObservatorNews.ro
Cum sa recunosti capcanele financiare si sa-ti tii banii in siguranta
DigiSport.ro
O noua "lovitura" pentru Romania, dupa ce Ana Maria Barbosu a decis sa plece in SUA

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Câinii fără adăpost primesc o nouă șansă. Cei interesați îi pot îngriji temporar înainte să decidă în privința adopției
  2. Florin Dumitrescu, șocat de avansurile unei asistente în timp ce soția lui era internată în spital: „Mi-a căzut fața, m-am abținut să nu o jignesc”
  3. Cătălin Bordea i-a transmis un mesaj Liviei, fosta sa soție, după despărțirea ei de Spike
  4. Ramona Bădescu dezvăluie cum se menține în formă la 56 de ani: rutina zilnică și „al doilea secret mai delicat”
  5. Top 10 cele mai faimoase plaje din Ibiza pe care să le vizitezi
  6. Nicole Kidman și Keith Urban pun capăt relației de aproape 20 de ani
  7. Mădălina Ghenea, dezvăluiri sincere despre relațiile cu bărbați celebri și momentele dificile: „Am trecut printr-o despărțire îngrozitoare”
  8. Horoscop zilnic. Marți, 30 septembrie. Zodia care primește o informație interesantă
  9. Bancul zilei: Ce este pentru Ion mai important într-o relație
  10. Confort modern: cum îți simplifică viața un uscător de rufe