De ce se spune „La mulți ani!" pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului. Explicația unui teolog

Din ce în ce mai mulți preoți și teologi iau atitudine cu privire la controversa legată de ziua de 15 august, când se sărbătorește Adormirea Maicii Domnului. „Se spune la mulți ani astăzi?", este controversa care a creat noi dezbateri în social media.

„100% se spune 'La mulți ani!' astăzi. În calendarul bisericesc, absolut toți sfinții pe care-i sărbătorim - Sf. Andrei, Apostolii Petru și Pavel, părintele Arsenie, mai nou - au data canonizării cea a morții. Data care se cinstesc este data morții la toți sfinții.

Dacă nu am spune 'La mulți ani' astăzi, nu am mai spune în ziua niciunui sfânt. Pe Sf. Ioan Botezătorul îl cinstim de patru ori într-un an. Deci pe Măicuța o cinstim și-n ziua morții, și cea a nașterii - 8 septembrie, despre care lumea știe de 'Sfânta Mărie Mică'", a declarat Valentin Guia, pentru Ziare.com .

„Putem să-i spunem Maicii 'La mulți ani!' și-n ziua de Paști, pentru că nu a fost mamă care să îndure ce a îndurat ea, ca mamă, să vezi cum fiul tău e răstignit și cum suferă. Pentru mântuirea noastră a îndurat lângă cruce, cum fiul ei primește batjocura umană - prin coroana de spini, scuipat, paharul cu fiere, sulița în coaste. Nu trebuie să minimizăm sărbătorile! Deci se urează 'La mulți ani!' tot timpul", a mai precizat teologul.

Câți români sunt celebrați astăzi, de 15 august

Aproape 2 milioane de femei poartă numele Maria sau derivate ale acestuia. Din cele 1.996.762 de femei, 1.486.913 se numesc Maria. Pe locul al doilea ca număr se află cele care se numesc Mariana - 264.991, urmate de cele care se numesc Mărioara - 51.460 şi de cele care poartă numele Marinela 50.873.

Numele întâlnite cel mai rar sunt Marusia - 806 şi Mery - 172. De asemenea, 652.539 de bărbaţi îşi sărbătoresc onomastica de Sfânta Maria, cei mai mulţi, 316.800, purtând numele Marian, potrivit News.ro.

Potrivit datelor ultimului recensământ, publicat în 2022, 90% dintre români sunt creștini: 85% sunt creștin-ortodocși, 5% sunt romano-catolici. Restul sunt penticostali (2,5%), greco-catolici, baptiști, adventiști, musulmani, atei (sub 1%, pentru fiecare în parte).

