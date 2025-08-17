Românii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului. Superstiții și obiceiuri în ziua de 15 august

În data de 15 august, creștinii ortodocși sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, cunoscută drept Sfânta Maria Mare.

Această sărbătoare are o mare semnificație spirituală la români, ce le amintește de trecerea Fecioarei Maria din viața pământească la cea cerească.

Praznicul a fost instituit în secolul al VI-lea și este considerat de teologi un simbol al speranței în învierea tuturor credincioșilor.

În cadrul bisericii ortodoxe, sărbătoarea de astăzi este precedată de Postul Adormirii Maicii Domnului (de pe 1 august până pe 14 august), o perioadă de rugăciune și post, fiind asemănătoare Postului Mare.

Semnificație

Adormirea Maicii Domnului reprezintă una dintre cele mai vechi sărbători dedicate Fecioarei Maria. Chiar dacă nu există mărturii istorice directe cu privire la momentul săvârșirii sale, cultul Maicii Domnului s-a dezvoltat începând cu secolul al V-lea, după ce Sinodul III Ecumenic de la Efes (431) a proclamat-o oficial Născătoare de Dumnezeu.

Totuși, originea exactă a sărbătorii rămâne necunoscută, dar tradiția menționează că mormântul Maicii Domnului se află astăzi la Ierusalim, în apropierea Grădinii Ghetsimani.

„Pentru cinstitul și măritul praznic al Adormirii Maicii Domnului din 15 august, biserica a rânduit un post de două săptămâni înainte, prin care noi, credincioșii, ne eliberăm de patimi și arătăm Fecioarei Maria faptul că o iubim și nu suntem indiferenți la momentul plecării Ei din această lume.

Ads

Conform sfintei tradiții, Maica Domnului, simțindu-și sfârșitul aproape, îi vestește pe toți apostolii care erau răspândiți până la marginile pământului pentru a propovădui Evanghelia. Aceștia vin către Ea, iar Maica Domnului adoarme, după care este așezată într-un mormânt la marginea cetății Ierusalimului, între cetatea Ierusalimului și Grădina Ghetsimani.

Potrivit tradiției, Sfântul Apostol Toma nu a participat la înmormântare, ci a venit peste trei zile, atunci când a dorit să se închine la mormântul Fecioarei Maria. În momentul în care apostolii au deschis mormântul, acesta era gol. Maica Domnului a fost ridicată cu trupul la cer de către Fiul Ei. Aceasta este una dintre marile minuni pe care Mântuitorul Iisus Hristos o săvârșește ca dovadă a dragostei supreme față de mama Sa”, a declarat preotul Gabriel Cazacu pentru digi24.ro.

Ads

Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mare

Preotul mai spune că românii se bucură de această sărbătoare cu sufletul deschis și cu multă iubire.

„Adormirea Maicii Domnului este o sărbătoare de care, noi, românii, ne bucurăm în fiecare an cu sufletul deschis și multă iubire. Ne bucurăm pentru faptul că Maica Domnului nu a murit, ci a fost mutată cu trupul la cer. Este o bucurie și o minune reîntâlnirea dintre Fiul Hristos și Maica Domnului, mai ales că, pentru noi, oamenii, viața pe pământ este limitată. Petrecerea noastră pe pământ este o pregătire pentru viața cea veșnică la care Maica Domnului S-a mutat”, a adăugat preotul.

„Paștele din miezul verii”

El spune că în această zi ar fi indicat să evităm munca fizică îngreunată.

„Tradițiile urmate la fiecare sărbătoare bisericească sunt obiceiuri locale, legi ale pământului le numim noi în biserică, dar pe care oamenii le-au dezvoltat din iubire, bucurie și credință și pe care le-au respectat din cele mai vechi timpuri din dorința de a-l cinsti pe Sfânt.

Ads

E bine să sărbătorim și să cinstim Sfântul, să învățăm fiecare dintre noi din modelul Lui de viețuire. În general, la marile praznice bisericești nu este indicat să ne implicăm într-o activitate sau proiect care impune efort fizic, o muncă fizică îngreunată. Este o zi în care avem nevoie de liniște, reculegere și de odihnă.

Este bine să mergem la biserică, să aprindem o lumânare și să dăm de pomană alimente oamenilor nevoiași, în amintirea celor care nu mai sunt printre noi. Începând cu seara de 14 august, în multe biserici și mănăstiri din țară se cântă Prohodul Maicii Domnului. Este o sărbătoare iubită de români, denumită popular și „Paștele din miezul verii”, unde românii o petrec pe Fecioara Maria așa cum îl petrec și pe Hristos în Săptămâna Sfintelor Sale Pătimiri”, mai afirmă preotul Cazacu pentru sursa citată.

În dimineața zilei de 15 august au loc slujbe și hramuri bisericești, iar femeile aduc la biserică bucate pentru a fi sfințite și apoi împărțite credincioșilor, în memoria celor care nu mai sunt. Tot tradiția mai spune că în această zi se oferă fructe de toamnă, cum ar fi struguri și prune.

Ads

Conform scrierilor, femeile însărcinate sunt protejate de Maica Domnului, iar pe 15 august, rugăciunile pentru a avea o sarcină ușoară și un copil sănătos le sunt ascultate.

Tot astăzi, fetele tinere care vor să se căsătorească folosesc apa cu busuioc pentru ștergerea icoanei Maicii Domnului. Se spune că acest obicei le va ajuta să-și găsească alesul.

Conform superstițiilor, în ziua Adormirii Maicii Domnului, românii ar trebui să evite să se tundă și este interzis scăldatul în ape curgătoare. În caz contrar, rugăciunile lor către Maica Domnului nu vor fi ascultate.

Ziua Marinei Române

Tot astăzi, 15 august, românii sărbătoresc Ziua Marinei Române. Maica Domnului este considerată ocrotitoarea marinarilor.

Peste 3.500 de militari români și străini, 28 de nave, 25 de ambarcațiuni rapide și aproximativ 20 de aeronave participă, vineri, 15 august, la manifestările dedicate Zilei Marinei Române organizate la Constanța.

Evenimentele dedicate Zilei Marinei Române vor avea loc, vineri, pe faleza din fața Comandamentului Flotei din Constanța și în raionul maritim travers de aceasta, unde se vor desfășura secvențele de instruire ale Exercițiului naval întrunit „Forțele Navale Române 2025 – FNR 25”.

La eveniment va participa și premierul Ilie Bolojan. În schimb, pe agenda de vineri a președintelui Nicușor Dan nu este trecut niciun eveniment public.

Ads