Fostul viceprimar Badulescu a fost obligat sa-i plateasca daune morale de 10.000 de lei unui cunoscut protestatar pe care l-a jignit intr-o emisiune de televiziune

Derapaj in serie

Procesul

"Admite in parte actiunea formulata. Obliga paratul la plata catre reclamant a sumei de 10.000 de lei, cu titlu de reparare a prejudiciului moral cauzat prin atingerile aduse dreptului la demnitate si onoare.Obliga paratul la plata catre reclamant a sumei de 2.105 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, constand in taxa judiciara de timbru si onorariul de avocat Respinge in rest cererea de chemare in judecata. Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti," este minuta Judecatoriei Sectorului 1, conform portalului instantelor. Aurelian Badulescu a demisionat, luni seara, de la sefia organizatiei PSD sector 3 dupa derapajul la adresa presedintelui Klaus Iohannis . Intr-o postare facuta pe pagina sa de Facebook , el si-a cerut scuze "tuturor celor" pe care i-a lezat prin postarea care-l reprezenta pe presedintele Iohannis cu chipul lui Adolf Hitler.El evita sa-si ceara scuze direct presedintelui Iohannis, vizat de postarea sa, si spune, totodata, ca a avut dreptate si ca a spus doar adevarul, mutand de asta data centrul discutiei pe masurile luate in pandemie, prin care "Iohannis si Orban au distrus Romania" si "au dus Romania in afara Europei".Dide l-a dat in judecata, in iunie 2020, pe Aurelian Badulescu dupa ce politicianul l-a jignit, in august 2018, intr-o emisiune la postul B1 TV."De la inceputul dezbaterii si pana la finalul acesteia, paratul () mi-a adresat, in mod repetat, expresii jignitoare si denigratoare, injurii si calificative nedemne. Cu toate ca mi-am pastrat calmul si i-am raspuns pe un ton politicos, paratul nu a inteles niciun moment sa inceteze sa se exprime in acest mod.Nici macar interventiile repetate ale realizatorului emisiunii, care s-a declarat socat, nu au fost de natura a-l opri pe parat din demersul sau de a ma jigni si denigra, imaginea si moralul subsemnatului fiind in mod serios si evident deteriorate," arata Dide, in cererea de chemare in judecata.Badulescu l-a jignit repetat pe Dide in emisiune: "Vezi ca esti pervers", "Pervers mic ce esti", "Esti un anarhist", "Ma, Teatru de Revista, ma", "Ce a mai ramas din(. n.n. revista de umor si satira) a ramas si din tine", "Bai, fratele meu, tu esti tulburat tare rau, nu esti in toate mintile", "Pai ce, eu sunt papagalul tau", " Esti la pantalonii scurti fata de mine" etc."Spre sfarsitul emisiunii, paratul, aflat in culmea debitului de invective si plin de energie, a abordat in mod unilateral subiectul binecunoscutului mesaj injurios la adresa partidului din care facea parte la acea vreme, exprimandu-se, in mod repetat, intr-un mod injurios si descurajant pentru orice persoana, spre exasperarea moderatorului emisiunii. Astfel, paratul s-a exprimat, in direct, cu .....si. I-am atras imediat atentia paratului ca a comis o ilegalitate, putand fi sanctionat.Moderatorul emisiunii, vizibil agitat, a fost nevoit sa se interpuna, amintindu-i paratului ca este, totusi, viceprimarul Capitalei, care a inceput sa-mi strige," arata Dide, in cererea de chemare in judecata.