Viceprimarul Capitalei precizeaza ca CMBSU se reuneste astazi deoarece mai multe scoli, care erau incadrate in scenariul rosu, trebuie duse in galben

El a adaugat ca a fost gresit interpretat ordinul ministrului Sanatatii care stabileste masurile de organizare a activitatii in unitatile si institiile de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu noul coronavirus . Badulescu a mai explicat ca, in sedinta anterioara a CMBSU, a fost introdus ordinul ca un criteriu de incadrare al culorii, si nu pe criteriile epidemiologice."Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta se reuneste astazi deoarece mai multe scoli care erau incadrate in scenariul rosu, trebuie duse in galben, pentru ca in sedinta de data trecuta au interpretat gresit ordinul comun al ministrului Sanatatii si au introdus ordinul ca un criteriu de incadrare al culorii, si nu pe criteriile epidemiologice. Niciodata nu am facut partizanat politic in situatii de urgenta.Le repunem in situatia normala. Cu siguranta vor iesi din rosu cele care nu au de ce sa stea in rosu si sunt acum in rosu si vor intra in rosu dupa ce vom vedea actele, cele care sunt acum in galben si solicita ministerul si dansa a declarat sa le bagam in rosu", a afirmat Aurelian Badulescu duminica pentru News.ro.Ministrul Educatiei Monica Anisie a declarat ca au aparut cazuri de COVID-19 la Scoala Centrala si la o gradinita, Zana Florilor, care au solicitat instituirea scenariului rosu, urmand o decizie a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, care se reuneste duminica.Potrivit hotararii de joi a CMBSU un numar de cinci scoli din Bucuresti sunt incadrate in scenariul rosu, iar 595 de unitati de invatamant din Capitala sunt incadrate in scenariul galben.