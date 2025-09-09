"Boloș minte de rupe". Adrian Câciu îi ia apărarea lui Ciolacu în scandalul "deficitul vs. durerea în organul genital". "Poate aruncă în aer piețele financiare"

Adrian Câciu, fost ministru (PSD) de Finanţe, a lansat un atac dur la adresa lui Marcel Boloş, susținând că ştia că e mincinos, dar nu se aştepta să fie şi lipsit de caracter şi i-a cerut să explice de ce a depăşit, în doar o lună, deficitul propus tot de el.

”L-o fi durut la bască, pentru că urma să dea vina pe Ciolacu?”, se întreabă Câciu. Reacţia social-democratului vine după ce fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş a declarat că l-a anunţat de ”cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că ”deficitul bugetar se duce în cap” şi că acesta i-a spus că ”îl doare în organul genital de deficit”.

”Dacă te uiţi la actele oficiale ale Guvernului, observi că Boloş minte de rupe. Ştiam că e mincinos, dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter! Cred că nimeni nu se aştepta! Dar, cum ceea ce spune un fost ministru de finanţe poate arunca în aer pieţele financiare şi provoca o serie de riscuri cu privire la costul de finanţare (dobânda), cred că e bine să prezentăm documentele oficiale asumate de Guvernul României, cu premier cu tot!”, a scris Adrian Câciu pe Facebook.

El arată că bugetul s-a aprobat cu un deficit de 5% din PIB stabilit prin Legea Plafoanelor iar prin OUG 113/2024, deficitul a fost modificat la 6,95%.

”Execuţia la noiembrie prezenta un deficit de 7,12% din PIB. Prin OUG 138/05 decembrie 2024, deficitul s-a asumat a fi 7,9% din PIB. Asta ca să lămurim şi minciuna că a informat şi nu a fost ascultat! Reţineţi că deficitul la 11 luni era 7,12% iar Boloş a propus în 5 decembrie un deficit de 7,9% pentru final de an, deficit aprobat de Guvern şi de premier prin OUG 138/2024”, explică Câciu.

Ads

”Ce trebuie să explice Boloş este de ce a depăşit, în doar o lună, deficitul propus tot de el, de a ajuns de la 7,9% la 8,65% pe cash şi 9,3% pe ESA. L-o fi durut la bască pentru că urma să dea vina pe Ciolacu? Urât moment!”, mai comentează fostul ministru.

Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş afirmă că l-a anunţat de ”cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că ”deficitul bugetar se duce în cap”. Informările au început din 18 august 2024. ”Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, afirmă Boloş.

Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş a afirmat, la Antena 1, că ”se vedea de la o poştă că în companiile de stat era debandadă”. ”Când i-am spus domnului…«domnule prim-ministru, deficitul bugetar se duce în cap», mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a declarat Marcel Boloş.

Ads