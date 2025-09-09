Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

"Boloș minte de rupe". Adrian Câciu îi ia apărarea lui Ciolacu în scandalul "deficitul vs. durerea în organul genital". "Poate aruncă în aer piețele financiare"

Autor: Adrian Zia
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 18:31
177 citiri
"Boloș minte de rupe". Adrian Câciu îi ia apărarea lui Ciolacu în scandalul "deficitul vs. durerea în organul genital". "Poate aruncă în aer piețele financiare"
Adrian Câciu FOTO Facebook/Adrian Câciu

Adrian Câciu, fost ministru (PSD) de Finanţe, a lansat un atac dur la adresa lui Marcel Boloş, susținând că ştia că e mincinos, dar nu se aştepta să fie şi lipsit de caracter şi i-a cerut să explice de ce a depăşit, în doar o lună, deficitul propus tot de el.

”L-o fi durut la bască, pentru că urma să dea vina pe Ciolacu?”, se întreabă Câciu. Reacţia social-democratului vine după ce fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş a declarat că l-a anunţat de ”cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că ”deficitul bugetar se duce în cap” şi că acesta i-a spus că ”îl doare în organul genital de deficit”.

”Dacă te uiţi la actele oficiale ale Guvernului, observi că Boloş minte de rupe. Ştiam că e mincinos, dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter! Cred că nimeni nu se aştepta! Dar, cum ceea ce spune un fost ministru de finanţe poate arunca în aer pieţele financiare şi provoca o serie de riscuri cu privire la costul de finanţare (dobânda), cred că e bine să prezentăm documentele oficiale asumate de Guvernul României, cu premier cu tot!”, a scris Adrian Câciu pe Facebook.

El arată că bugetul s-a aprobat cu un deficit de 5% din PIB stabilit prin Legea Plafoanelor iar prin OUG 113/2024, deficitul a fost modificat la 6,95%.

”Execuţia la noiembrie prezenta un deficit de 7,12% din PIB. Prin OUG 138/05 decembrie 2024, deficitul s-a asumat a fi 7,9% din PIB. Asta ca să lămurim şi minciuna că a informat şi nu a fost ascultat! Reţineţi că deficitul la 11 luni era 7,12% iar Boloş a propus în 5 decembrie un deficit de 7,9% pentru final de an, deficit aprobat de Guvern şi de premier prin OUG 138/2024”, explică Câciu.

”Ce trebuie să explice Boloş este de ce a depăşit, în doar o lună, deficitul propus tot de el, de a ajuns de la 7,9% la 8,65% pe cash şi 9,3% pe ESA. L-o fi durut la bască pentru că urma să dea vina pe Ciolacu? Urât moment!”, mai comentează fostul ministru.

Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş afirmă că l-a anunţat de ”cel puţin şase ori” pe premierul Marcel Ciolacu că ”deficitul bugetar se duce în cap”. Informările au început din 18 august 2024. ”Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, afirmă Boloş.

Fostul ministru de Finanţe Marcel Boloş a afirmat, la Antena 1, că ”se vedea de la o poştă că în companiile de stat era debandadă”. ”Când i-am spus domnului…«domnule prim-ministru, deficitul bugetar se duce în cap», mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”, a declarat Marcel Boloş.

"O declarație cretină". PSD reacționează dur după ce Boloș a dezvăluit că Ciolacu i-a spus "că-l doare în organul genital de deficit"
"O declarație cretină". PSD reacționează dur după ce Boloș a dezvăluit că Ciolacu i-a spus "că-l doare în organul genital de deficit"
Marcel Boloș, fost ministru de Finanțe în guvernul condus de Marcel Ciolacu, în perioada iunie 2023 - decembrie 2024, a declarat luni, 8 septembrie, că l-a avertizat de mai multe ori pe fostul...
Marcel Ciolacu a spus că „îl doare în organul genital de deficit”, în timp ce economia României era pe marginea prăpastiei. Un fost ministru din guvernul său l-a dat de gol
Marcel Ciolacu a spus că „îl doare în organul genital de deficit”, în timp ce economia României era pe marginea prăpastiei. Un fost ministru din guvernul său l-a dat de gol
Fostul ministru de Finanțe Marcel Boloș, în Guvernul condus de Marcel Ciolacu, în perioada iunie 2023 - decembrie 2024, a declarat că l-a avertizat de mai multe ori pe fostul premier cu...
#adrian caciu, #organ genital, #scandal organ genital ciolacu, #Marcel Bolos , #stiri Marcel Ciolacu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Victor Piturca a facut anuntul, la 69 de ani: "Am renuntat!". Care e ocupatia fostului selectioner: "Imi spun: 'Nu, nu, nu'"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Premierul ungar Orban sustine ca SUA au acceptat deja ca Rusia a castigat razboiul. El prezice divizarea oficiala a Ucrainei in trei zone
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O grădiniță și-a îmbrăcat copiii în haine de Pionieri și Șoimii Patriei din perioada comunistă și le-a prezentat acestora informații despre Ceaușescu. Poliția face anchetă
  2. Spionul capturat la Timișoara și acuzat că a vândut secrete de stat serviciilor secrete din Belarus, reținut de DIICOT SURSE
  3. "Boloș minte de rupe". Adrian Câciu îi ia apărarea lui Ciolacu în scandalul "deficitul vs. durerea în organul genital". "Poate aruncă în aer piețele financiare"
  4. Sistemele mobile de apărare antiaeriană germane Skyranger vor ajunge în Ucraina. Ce pot face acestea?
  5. Franța, în derivă. Macron, tot mai izolat, joacă ultima carte
  6. Oficial din Educație: „Nu vedem o legătură între măsurile de criză și abandonul școlar”. Cum eșuează Executivul în comunicarea cu dascălii, în plin val de proteste
  7. De ce sunt omorâte femeile? Despre legalizarea femicidului
  8. CNA a dispus eliminarea de pe Internet a conferinței în care medici români au susținut idei false despre pandemie și despre vaccinare. Sesizarea a venit de la Colegiul Medicilor
  9. Cum își pregătește Kim Jong Un fiica, pasionată de Gucci, să devină cea mai periculoasă adolescentă din lume
  10. Greșeala de interpretare a lui Trump față de Rusia costă scump Ucraina. Acum, intențiile lui Putin sunt mai limpezi ca oricând - Analiză