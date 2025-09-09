Fostul ministru PSD care îl acuză pe premier de ipocrizie. Aprobarea Planului Fiscal de către Comisia Europeană a avut loc în perioada în care „președinte la PNL era domnul Ilie Bolojan”

Autor: Daniel Groza
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 11:46
Adrian Câciu spune că PNL și Bolojan știau exact situația bugetului FOTO Facebook /Ilie Bolojan

Adrian Câciu, fost ministru de finanțe din partea PSD, a criticat narativul „surprizei” referitor la situația fiscal-bugetară a României, afirmând că realitatea este mult mai clară decât sugerează unii politicieni sau comentatori.

Într-o postare pe rețelele sociale, Câciu a explicat: „Însă, documentele publice (pe care văd că nimeni nu le mai citește și citează, deh, e mai simplu să faci vedetisme ieftine prin omitere), asumarea politică la final de 2024, dar și deciziile Comisiei Europene sunt foarte clare: România a ales să reducă deficitul bugetar pe o perioadă de 7 ani și să MENȚINĂ NIVELUL RIDICAT AL INVESTIȚIILOR (peste 5% din PIB pe tot intervalul, cu vârfuri în 2025 și 2026).”

El a subliniat că pentru atingerea acestui obiectiv, România s-a angajat la o serie de reforme, inclusiv o reformă fiscală „în cuantum brut pe 2025 de 1,37% din PIB (26,2 miliarde lei).”

Câciu a mai amintit că aprobarea Planului Fiscal-Bugetar de către Comisia Europeană a avut loc în perioada în care „președinte la PNL era domnul Ilie Bolojan” și a remarcat implicarea altor lideri politici în pregătirea reformei.

"Când Comisia Europeană a acceptat Planul Fiscal-Bugetar al României, președinte la PNL era domnul Ilie Bolojan. Chiar dacă nu ar fi fost banuiesc că știa toate datele financiare de la dl Bolojan, promovat în toate guvernele de dl Bolojan. A, da, prim-vicepreședinte PNL era dl Ciucu. Ambii știau că în 2025 va fi nevoie de reforma fiscală, parte a cererii de plată numărul 4 din PNRR, susține fostul ministru.

Criticile sale s-au îndreptat către ipocrizia celor care contestă acum măsurile luate la acea vreme. „Cine conduce Comisiile de Buget-Finanțe din cele două Camere ale Parlamentului? PNL, cumva? A fost bugetul prost făcut? Pai cum a scăpat vigilenței atâtor profesioniști care acum urlă despre dezastru? În încheiere, situația e complicată pentru că unii vor să renunțe la investiții. Deși deficitul primar este mult mai mic decât investițiile. Trebuiau luate măsuri de consolidare fiscală. Pe de o parte, ca bază a unui angajament luat în fața Comisiei Europene, pe de altă parte, pentru a primi cam 1 miliard de euro pe Cererea de Plată 4, dar, nu în ultimul rând, pentru a avea bani să susții investițiile. A rămas, însă, doar ipocrizia și minciuna!”, spune Câciu.

Fostul ministru a concluzionat că investițiile trebuie protejate și consolidarea fiscală era esențială nu doar pentru respectarea angajamentelor față de Comisia Europeană, ci și pentru finanțarea PNRR și susținerea proiectelor de dezvoltare.

„Trebuiau luate măsuri de consolidare fiscală. Pe de o parte, ca bază a unui angajament luat în fața Comisiei Europene, pe de altă parte, pentru a primi cam 1 miliard de euro pe Cererea de Plată 4, dar, nu în ultimul rând, pentru a avea bani să susții investițiile”, a mai spus Câciu.

PSD, scandalizat de declarațiile lui Ilie Bolojan privind creșterea vârstei de pensionare. ”Exclus! Noi trebuie să luptăm pentru creșterea speranței de viață"
PSD, scandalizat de declarațiile lui Ilie Bolojan privind creșterea vârstei de pensionare. ”Exclus! Noi trebuie să luptăm pentru creșterea speranței de viață"
Deputatul PSD Marius Budăi respinge categoric scenariul creșterii vârstei de pensionare, după declarațiile premierului Ilie Bolojan privind riscul de nesustenabilitate a sistemului. Fostul...
Care sunt singurele șase moțiuni de cenzură care au dus la căderea guvernelor de după 1990 și de ce AUR nu are succes în tentativa sa de a da jos „sistemul”
Care sunt singurele șase moțiuni de cenzură care au dus la căderea guvernelor de după 1990 și de ce AUR nu are succes în tentativa sa de a da jos „sistemul”
AUR a lansat un tir de moțiuni de cenzură, duminică, 7 septembrie, împotriva Guvernului Bolojan. Toate cele patru moțiuni de cenzură au eșuat, cu mult sub numărul necesar de voturi pentru a...
#adrian caciu, #acuzatii, #ipocrizie, #premier, #PSD, #PNL, #ilie bolojan , #PSD
