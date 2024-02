Adrian Cioroianu, adevărul despre divorțul de fosta Miss România: ”Nu e chiar așa, eu atât am de comentat...”

Actrița Daniela Nane (52 de ani), fostă Miss România în 1991, a anunțat pe rețelele sociale că a divorțat de Adrian Cioroianu, actual director al Bibliotecii Naționale, în contextul în care în presă au apărut imagini în care apare în tandrețuri cu un alt bărbat, tânărul tenor Octavian Ene.

Fostă câștigătoare a concursului Miss România, în 1991, și prima participantă a României la concursul de frumusețe Miss Universe, Daniela Nane s-a căsătorit în 2016 cu Adrian Cioroianu.

După ce în presă au apărut imagini cu Daniela Nane sărutându-se pe stradă cu Octavian Ene, un tenor mai tânăr decât ea, după cum se poate vedea AICI, actrița a dezvăluit pe Facebook faptul că nu mai are nicio obligație familială.

”Sunt o femeie divorțată. Vă mulțumesc că-mi respectați viața privată, la fel ca până acum”, a precizat Daniela Nane.

”Am văzut ce s-a dat în presă despre povestea asta, dar nu este chiar așa. Din punctul meu de vedere, divorțul de Daniela Nane e un non-subiect. Noi doi am divorțat mai demult, nu acum, când a aflat și presa. Chiar nu vreau să intru în detalii și Nu am ce să spun mai multe despre treaba asta. Până la urmă, viața e făcută și cu divorțuri, nu? Eu atât am de comentat, nimic mai mult”, a declarat Adrian Cioroianu pentru Cancan.ro.