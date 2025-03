Emilia Șercan a aflat din presă despre trimiterea în judecată a lui Adrian Cioroianu, care a divulgat că jurnalista investiga doctoratul lui Geoană

Jurnalista de investigație Emilia Șercan a dezvăluit marți, 11 martie, că a ratat primul termen de judecată în dosarul în care directorul Bibliotecii Naționale, Adrian Cioroianu, este inculpat pentru divulgare de informații nepublice. Șercan spune că a aflat în presă despre procesul pornit după ce Cioroianu a divulgat că jurnalista analiza teza de doctorat a lui Mircea Geoană în martie 2025.

„Adrian Cioroianu a fost trimis în judecată de Parchetul Tribunalului București în dosarul în care a fost inculpat pentru divulgare de informații nepublice, după ce exact acum un an a scris pe Facebook că îi verificam teza de doctorat a lui Mircea Geoană. Informația respectivă nu era și nu trebuia să fie una publică”, a scris Emilia Șercan pe Facebook.

Ea spune că nu a fost informată despre termenul de judecată, deci nu a putut participa.

„Decizia de trimitere în judecată este una normală, însă am aflat despre ea de la Sorin Semeniuc, de la G4Media, în loc să aflu de la parchet, cum ar fi fost normal. Inutil să mai spun că rechizitoriul nu mi-a fost comunicat până în prezent. Tot de la Sorin am aflat că ieri a fost deja un termen de judecată în acest dosar, la care, evident, nu am participat, pentru că nu am știut”, a dezvăluit jurnalista.

Adrian Cioroianu a ajuns în fața judecătorilor la un an după faptele din primăvara lui 2024.

„Trimiterea în judecată în acest caz este una cât de poate de normală. Însă normalitatea din partea justiției vine puțin cam greu și destul de târziu”, încheie mesajul Emilia Șercan.

