Plângere penală pe numele lui Adrian Cioroianu depusă de Emilia Șercan: ”Ceea ce a făcut este condamnabil”

Directorului Bibliotecii Naționale, Adrian Cioroianu, i s-a făcut o plângere penală de către jurnalista Emilia Șercan, pentru că a dezvăluit public informația că aceasta vine la Biblioteca Natională pentru a studia lucrarea de doctorat a lui Mircea Geoana.

„Ceea ce a facut Adrian Cioroianu este condamnabil. Si uite, iți spun in exclusivitate faptul ca am depus plângere penala pentru acel lucru, pentru divulgare de informații care nu sunt destinate publicității, și aștept in doua zile un verdict al Agenției Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal tot legat de aceasta chestiune”, a declarat Șercan Într-un interviu pentru aktual24.ro.

Emilia Șercan a publicat o investigație în publicația PressOne.ro că Geoană a preluat zeci de pagini din rapoartele anuale prezentate Congresului SUA de președinții Bill Clinton și George W. Bush, fără a folosi ghilimele sau atribuire.

Teza de doctorat a fost susținută după 12 ani de studii doctorale și avea ca subiect integrarea României în structurile euro-atlantice.

În martie, Adrian Cioroianu a fost invitat de deputatul USR Iulian Bulai sa dea explicatii in fața Comisiei de Cultura a Camerei Deputaților în legatură cu dezvaluirea unor informatii confidentiale.

După cum Ziare.com deja a relatat, Șercan îi reproșa lui Cioroianu proasta administrare a instituției pe care o conduce, în special temperatura scăzută pe care vizitatorii bibliotecii trebuie să o îndure în sălile de lectură.

Fostul ministru de Externe, actual director al BNaR, Adrian Cioroianu, a reacționat dur față de jurnalista Emilia Șercan. Aceasta era acuzată de minciună și lașitate, iar Cioroianu cere o dezbatere cu privire la știrile lansate de Emilia Șercan despre Biblioteca Națională.

După o primă rundă de mesaje pe Facebook, Emilia Șercan a postat fotografia unui termometru de camera care indică temperatura de 15,9 grade Celsius și textul: ”Săriți, fake news proaspăt! Fake news live de la Biblioteca Națională!”.

Istoricul Adrian Cioroianu îi răspundea pe larg, dar mai întâi dădea infomația ”bombă”: ”Emilia Șercan caută mai nou plagiat la Mircea Geoană și, în treacăt, mai ia și temperatura prin spațiile deschise ale Bibliotecii Naționale...”

”Nu vreau să par neelegant, dar aș avea o replică, în virtutea libertății de exprimare și în registrul umorului oltenesc🙂, că tot e azi ziua marelui Marin Sorescu: doamnă, nu cumva v-ar ajuta mai mult un termometru la subraț?!”

”Dna Șercan, azi ați fost iar la BNaR, iar la lucrarea dlui Geoană, iar nu v-ați înscris pentru o întâlnire cu mine (cum mă amenințați ieri) dar, cum azi erau studenți mai mulți, n-ați mai făcut poze (vă împrumut eu, dacă vreți). Bine că, în lipsă de altceva, aveați termometrul de cameră în poșetă. Serios, dacă aș avea talent de dramaturg chiar aș scrie o piesă despre o femeie care umblă cu un termometru de cameră în geanta sa. Și tare mă tem că ar rezulta o dramă.

Mergem mai departe? Deci, dacă eu voi demonstra validitatea a ceea ce spun, plus cererile suprarealiste pe care le adresați BNaR, atunci dvs.

● vă veți cere scuze față de BNaR, față de mine, față de oamenii onești care se uită în gura dvs. și vă cred cinstită,

● vă veți da demisia din facultatea unde țineți cursuri (dacă aveați habar de ce înseamnă "deontologia presei", atunci m-ați fi sunat și pe mine înainte de a vă face publice textele mizere și mincinoase, în virtutea principiului audiatur et altera pars - nu vreau să vă ofensez traducăndu-vă, puteți apela la google translate)

● și, în plus, veți face 500 de ore muncă voluntară în Biblioteca Națională a României.

Acceptați această înțelegere?”, scrie directorul BNaRpe Facebook în urmă cu 4 luni.

Emilia Șercan răspundea cu o acuzație, arătând că Cioroianu a dezvăluit subiectul prezenței sale la BNaR (analiza doctoratului lui Geoană), iar ”această informație mă vulnerabilizează și mă expune public”

