Veste tragică în familia avocatului Cuculis: „Dumnezeu să te ierte, Mama!”

Autor: Dan Stan
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 18:49
245 citiri
Veste tragică în familia avocatului Cuculis: „Dumnezeu să te ierte, Mama!”
Adrian Cuculis, alături de bunica sa, pe care o numește „Mamă” / FOTO: Adrian Cuculis, Facebook

Avocatul Adrian Cuculis a împărtășit o mare dramă: bunica sa a decedat, de curând. 97 de ani avea „Tanti Coca”, „cea mai dragă ființă” din viața cunoscutului jurist.

„Vă anunț cu profundă tristețe că Mama, Bunica și Omul care m-a crescut, s-a stins.

Părea că doarme. Nicio grimasă de durere, nicio urmă că ceva apocaliptic ar fi urmat să se petreacă.

Avea 97 de ani. A prins Al Doilea Război Mondial. A prins vremea foametei de după. A iubit și a fost iubită. A fost un om corect și iubit de toți din jurul ei”, a transmis avocatul.

Momentul greu prin care trece avocatul vedetelor, Adrian Cuculis

Pentru Adrian Cuculis, bunica i-a fost precum o mamă, o femeie care a trăit „cu adevărat frumos”.

„Este și o să rămână vie în amintirea multor generații că Tanti Coca a trăit cu adevărat frumos (...)

Dumnezeu să te ierte, Mama!

Bate clopotul în Bucovina pentru tine! #CapulCampului”, a notat Cuculis, în social media. ”,

Femeia a fost înmormântată la Cimitirul Progresu, sâmbătă, 18 octombrie.

Tragedie în lumea muzicală: artistul român care a murit la scurt timp după concert
Tragedie în lumea muzicală: artistul român care a murit la scurt timp după concert
Tragedie în lumea artistică din România: Mircea Tiberian, cunoscut pianist și compozitor român de jazz, a murit la vârsta de 70 de ani, la scurt timp după ce a susținut un concert....
Explozie într-un bloc din Capitală. Pacienta cu arsuri transportată la Spitalul „Bagdasar Arseni” intră în operație
Explozie într-un bloc din Capitală. Pacienta cu arsuri transportată la Spitalul „Bagdasar Arseni” intră în operație
Pacienta cu arsuri care a fost adusă la Spitalul "Bagdasar Arseni" şi care a fost rănită în urma exploziei care a avut loc în Sectorul 5 va intra în sala de operaţii, a informat unitatea...
#Adrian Cuculis, #decese, #morti , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
FOTO Diana Sosoaca, dupa ce s-a intors din Rusia: "Daca Zelenski indrazneste sa vina in Parlament, ii rup picioarele"
Digi24.ro
Inregistrare socanta la cateva minute dupa explozia din Rahova. Ce ii spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Veste tragică în familia avocatului Cuculis: „Dumnezeu să te ierte, Mama!”
  2. Tragedie în lumea muzicală: artistul român care a murit la scurt timp după concert
  3. Ouă maro versus ouă albe: Care este diferența și care sunt mai bune pentru tine?
  4. De ce bărbatul tău nu-și amintește niciodată ce îi spui, conform științei
  5. Horoscop săptămânal 20–26 octombrie. Începe o nouă eră a eliberării
  6. Horoscop zilnic. Duminică, 19 octombrie. Zodia care își îmbunătățește relația cu ființa iubită
  7. Bancul zilei: Cum se conduce ca fulgerul
  8. Un oraș din România își schimbă imaginea ponosită cu ajutorul picturilor uriașe realizate pe fațadele blocurilor. Artiști stradali internaționali au semnat lucrări impresionante VIDEO
  9. Nu rata momentul: 6 bulbi de plantat acum pentru o grădină spectaculoasă primăvara viitoare
  10. Trei găini vii au fost lăsate într-un tren din Germania, la clasa 1. Farsă bizară cu autor necunoscut, căutat acum de poliție. Ecologiștii oferă recompensă