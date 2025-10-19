Veste tragică în familia avocatului Cuculis: „Dumnezeu să te ierte, Mama!”

Adrian Cuculis, alături de bunica sa, pe care o numește „Mamă” / FOTO: Adrian Cuculis, Facebook

Avocatul Adrian Cuculis a împărtășit o mare dramă: bunica sa a decedat, de curând. 97 de ani avea „Tanti Coca”, „cea mai dragă ființă” din viața cunoscutului jurist.

„Vă anunț cu profundă tristețe că Mama, Bunica și Omul care m-a crescut, s-a stins.

Părea că doarme. Nicio grimasă de durere, nicio urmă că ceva apocaliptic ar fi urmat să se petreacă.

Avea 97 de ani. A prins Al Doilea Război Mondial. A prins vremea foametei de după. A iubit și a fost iubită. A fost un om corect și iubit de toți din jurul ei”, a transmis avocatul.

Momentul greu prin care trece avocatul vedetelor, Adrian Cuculis

Pentru Adrian Cuculis, bunica i-a fost precum o mamă, o femeie care a trăit „cu adevărat frumos”.

„Este și o să rămână vie în amintirea multor generații că Tanti Coca a trăit cu adevărat frumos (...)

Dumnezeu să te ierte, Mama!

Bate clopotul în Bucovina pentru tine! #CapulCampului”, a notat Cuculis, în social media. ”,

Femeia a fost înmormântată la Cimitirul Progresu, sâmbătă, 18 octombrie.

